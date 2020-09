Tinh thần Quốc khánh 2.9 bất diệt

BHG - Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 75 năm qua, giá trị lịch sử của “Tuyên ngôn Độc lập” vẫn trường tồn cùng sự phát triển của đất nước.

“Tuyên ngôn Độc lập” là văn kiện lịch sử quan trọng, văn bản pháp lý khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc trên con đường phát triển với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Tuyên ngôn Độc lập” đã trở thành sức mạnh đoàn kết to lớn, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới toàn diện. Việt Nam trở thành quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Thành phố Hà Giang hôm nay. Ảnh: AN GIANG

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, tinh thần Quốc khánh 2.9 trở thành “kim chỉ nam” cho khát vọng hòa bình và động lực phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã vượt qua mọi khó khăn, tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Hàng nghìn người con ưu tú tỉnh nhà lên đường ra mặt trận; hàng chục nghìn tấn lương thực và hàng triệu ngày công được đóng góp cho tiền tuyến; chung sức cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại hậu phương, người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, khôi phục, cải tạo và phát triển KT - XH, thực hiện cải cách dân chủ, thành lập, củng cố các tổ đổi công và hợp tác xã nông nghiệp; một số địa phương trong tỉnh hoàn thành xoá mù chữ; huy động được nhiều nguồn lực để mở đường giao thông từ tỉnh đến các huyện, xã. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, giữ gìn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, giữ gìn nền độc lập, tự do.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tự hào cách mạng, trên con đường đổi mới và phát triển, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà ra sức thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển KT – XH: Kinh tế duy trì mức tăng khá, quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng. Giai đoạn 2015 – 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 44.694 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung; Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả; hiện, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến hết năm 2020 có 45 xã đạt chuẩn; TP. Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên ha đất canh tác hàng năm đạt 50 triệu đồng; chăn nuôi hàng hóa phát triển bền vững; tập trung triển khai mạnh mẽ chương trình OCOP. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 12.000 tỷ đồng; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 1,6 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 1.590 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.500 tỷ đồng. Tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế thị trường định hướng XHCN. Văn hóa xã hội có bước phát triển mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%/năm; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, thông tin, nhà ở, nước sạch, vệ sinh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

“Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”. Lời tuyên bố trịnh trọng của bản “Tuyên ngôn Độc lập” bất hủ ngày 2.9.1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam; là nguồn động viên lớn, khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết tâm phát triển KT – XH, giữ vững QP - AN và nền độc lập, tự do của dân tộc; đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vươn tầm thế giới.

BIỆN LUÂN