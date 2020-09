Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với xã Phố Cáo

BHG - Ngày 6.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH 8 tháng đầu năm 2020 và công tác triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn xã. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham quan mô hình cây dược liệu tại xã Phố Cáo.

Trong 8 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền xã Phố Cáo đã nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực trong nhân dân, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH như: Xã đã nhân rộng diện tích trồng cây dược liệu và rau chuyên canh, công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; đảm bảo Quốc phòng - An ninh, bảo vệ tốt an ninh trật tự biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm nơi ở của các em học sinh bán trú.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị xã Phố Cáo: Chủ động tích cực trong triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì các chốt phòng, chống dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền về chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tập trung lãnh đạo, tổ chức lại sản xuất cho nhân dân, thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, tuyên truyền cho người dân tránh tư tưởng ý lại vào hỗ trợ của Nhà nước; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nhất là việc vận động các em học sinh đến trường và thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài… Đảm bảo giữ vững trật tự an ninh biên giới, an ninh trật tự tại các thôn trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ