Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hà Giang

BHG - Chiều 25.9, thành phố Hà Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Hà Giang (27.9.2010-27.9.2020). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy – HĐND – UBND cho thành phố Hà Giang.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang Nguyễn Danh Hùng trình bày Diễn văn ôn lại quá trình phát triển của thành phố: Được thành lập ngày 27.9.2010 trên cơ sở mở rộng và nâng cấp thị xã Hà Giang; thành phố có tổng diện tích tự nhiên gần 134 km², có 8 đơn vị hành chính, dân số gần 72.000 người, gồm 19 dân tộc cùng chung sống. Thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, là vùng du lịch trọng điểm quốc gia, là một trong các huyện, thành phố động lực của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hà Giang đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm lực phát triển kinh tế được nâng lên; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, tổ chức bộ máy từng bước tinh gọn và hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng thành phố Hà Giang.

Với những thành tích đạt được thành phố Hà Giang được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba, Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Giang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng đô thị; phát triển dịch vụ, du lịch; phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang trở thành đô thị loại II; đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của tỉnh; đến năm 2045 thành phố trở thành đô thị xanh”.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng thành phố Hà Giang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thành phố Hà Giang đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những lợi thế cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, thành phố Hà Giang cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch chung xây dựng đô thị; huy động, tập trung nguồn lực từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống cấp, thoát nước và các hạ tầng thiết yếu và các công trình công cộng tạo điểm nhấn cho thành phố; sớm có Nghị quyết, Kế hoạch hành động cụ thể triển khai nhiệm vụ xây dựng thành phố Hà Giang trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu thành phố Hà Giang cần chủ động triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch chung xây dựng đô thị. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện phát triển ổn định, bền vững.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của UBND thành phố Hà Giang vì có nhiều đóng góp vào quá trình 10 năm xây dựng thành phố Hà Giang.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ