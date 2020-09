Họp Tiểu ban hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

BHG - Sáng 3.9, Tiểu ban hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban hậu cần chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ngành thành viên.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 – 17.10.2020 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy. Để đảm bảo công tác phục vụ Đại hội diễn ra an toàn, chu đáo và tiết kiệm, Tiểu ban hậu cần đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết, đón tiếp, lựa chọn bố trí nơi ăn nghỉ; huy động nhân lực, phương tiện phục vụ Đại hội; phương án phân luồng giao thông, an ninh trật tự, xử lý tình huống trong thời gian diễn ra Đại hội; công tác đảm bảo y tế, sức khỏe, điện, nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chuẩn bị các sản phẩm nông nghiệp trưng bày trong các gian hàng bên lề Đại hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến xây dựng phương án phục vụ Đại hội như: Dự kiến kinh phí tổ chức; chuẩn bị, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội; trưng tập nhân sự phục vụ; kế hoạch đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, xe đưa đón; bố trí phương án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đại biểu; đảm bảo nguồn điện, nước; Tăng cường phối hợp với Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết thống nhất các công việc về trang trí hội trường, trụ sở Tỉnh ủy, phù hiệu đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ…

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Văn Hùng thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra khi dịch Covid-19 ở trong nước diễn biến phức tạp… Do vậy, công tác tổ chức phục vụ phải trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo an toàn, chu đáo và trang trọng. Các ngành nhanh chóng xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết từng công việc của Tiểu ban hậu cần, chú trọng tới chất lượng; các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần chủ động kiểm tra tiến độ thực hiện; xây dựng dự toán chính xác kinh phí tổ chức. Đồng thời, các ngành thành viên thường xuyên thông tin, trao đổi kịp thời để thống nhất phương án xử lý các tình huống phát sinh; kế hoạch phải đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với kế hoạch của các Tiểu ban, triển khai đúng thời gian, tiến độ nhằm phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Gia Long thảo luận tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần thảo luận tại cuộc họp.

Tin, ảnh: Phi Anh