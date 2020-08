UBND tỉnh họp đánh giá tình hình, tiến độ giải ngân đầu tư công

BHG - Sáng 28.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp giải ngân thực hiện những tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì và phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 25.8, tổng kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2020 của tỉnh là 4.566,95 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2020 là 3.796,95 tỷ đồng, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, không cân đối là 770 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 1.912,84 tỷ đồng, chiếm 41,9%. Trong đó các huyện, thành phố giải ngân đạt 49%, các chủ đầu tư khác đạt 31,1%. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như: Ban Dân tộc – Tôn giáo 0%, Ban quản lý Đô thị xanh loại 2 1,4%, Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,5%, BQL cấp thoát nước 6,9%. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 80% như Sở Y tế, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Ban Quản lý CPRP, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tiến Lợi giải đáp các kiến nghị của chủ đầu tư các dự án và đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân thấp được xác định do tác động của đại dịch Covid – 19 và diễn biến bất thường của thời tiết, ảnh hưởng và thiệt hại lớn do mưa lũ nên việc huy động nhân lực, vật tư, tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình phải tạm dừng thi công, không có khối lượng để giải ngân. Đối với nguồn vốn ODA, do các thay đổi về cơ chế, chính sách vay vốn khiến các chủ đầu tư lúng túng trong thực hiện thủ tục triển khai dự án; một số dự án phải cập nhật điều chỉnh hồ sơ theo những thay đổi trong các hiệp định đàm phám và ký kết; nhiều dự án đã thực hiện thủ tục xin rút vốn từ các bộ, ngành T.Ư và Kho bạc Nhà nước nhưng chưa được duyệt…

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện chủ đầu tư các dự án đều khẳng định và cam kết sẽ đảm bảo tiến độ giải ngân như chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời báo cáo, làm rõ thêm tiến độ giải ngân các dự án, những vướng mắc gặp phải trong triển khai các dự án khiến tiến độ giải ngân chậm. Các sở, ngành cũng tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo hoàn thành tiến độ giải ngân vốn từ nay đến cuối năm.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư cần thay đổi tư duy, phương thức triển khai các dự án theo hướng trách nhiệm, thực chất, cụ thể; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp thực hiện từng dự án; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, cùng thống nhất trong BTV Huyện ủy, Thành ủy để có định hướng lãnh, chỉ đạo thực hiện; nâng cao hoạt động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và xác định rõ vai trò của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư.

Riêng với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ từng dự án không thể bố trí vốn để đề xuất T.Ư cho trả lại vốn. Với các dự án có khả năng giải ngân vốn báo cáo UBND phương án thực hiện. Thống kế kế hoạch, tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư để, theo dõi, cập nhật tiến độ thường xuyên và báo cáo tỉnh theo quy định. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trong nước, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết với tỉnh về tiến độ triển khai, giải ngân vốn. Đồng thời rà soát, báo cáo từng dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, nắm bắt và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện…

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh chỉ đạo các chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tính toán các phương án chuyển nguồn vốn của các dự án khó giải ngân sang các dự án khác để đảm kế hoạch giải ngân vốn. Đồng chí mong muốn toàn hệ thống chính trị và các chủ đầu tư cùng nỗ lực, phấn đấu đến hết 31.12 năm nay, tiến độ giải ngân các nguồn vốn sẽ đạt từ 95% trở lên.

Tin, ảnh: Duy Tuấn