Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV

BHG - Sáng 4.8, Đảng bộ huyện Vị Xuyên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Vị Xuyên qua các thời kỳ cùng 300 đại biểu, đại diện gần 8.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động tối đa các nguồn lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết; thu ngân sách Nhà nước đạt 184,1 tỷ đồng, tăng 43,27% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 27,5 triệu đồng, tăng 43,2% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,36%; sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng và phát triển khá, đặc biệt là các mô hình ứng dụng KHKT trong sản xuất; kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư, hoàn thiện; làm mới được 868 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; 31 trường đạt chuẩn Quốc gia; thêm 7 xã đạt chuẩn NTM so với năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 9 xã, đạt 180% Nghị quyết; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, đổi mới về nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; công tác điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền lãnh thổ giữ vững; đối ngoại từng bước được mở rộng, tăng cường hữu nghị hợp tác...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức Trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế và yêu cầu Đảng bộ huyện Vị Xuyên tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, như: Chủ động nghiên cứu triển khai cơ chế, chính sách lớn của tỉnh về 3 đột phá, 5 chương trình trọng tâm; tập trung quy hoạch vùng sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng; xây dựng NTM toàn diện, bền vững, phát triển đồng đều giữa các vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát huy tốt Khu công nghiệp Bình Vàng, Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, huyện Vị Xuyên huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông trọng yếu, mạng lưới đô thị và các cụm dân cư; quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, nhất là xây dựng các tua du lịch thăm chiến trường xưa gắn với các địa điểm tâm linh; nâng cao chất lượng dạy và học; củng cố mạng lưới y tế cơ sở; xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Vi Hữu Cầu phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, thảo luận, đóng góp thiết thực vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và uy tín bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện khóa mới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa mới.

Trước khi diễn ra Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Vị Xuyên đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Công viên Nhà thiếu nhi huyện và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương; lực lượng y tế đã đo thân nhiệt và yêu cầu các đại biểu dự Đại hội rửa tay, sát khuẩn nhằm phòng chống dịch Covid – 19.

Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV sẽ diễn ra trong 2 ngày từ mùng 4 – 5.8. Báo Hà Giang điện tử sẽ tiếp tục thông tin về chương trình của Đại hội tới độc giả.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vị Xuyên trồng cây lưu niệm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian trưng bày sản phẩm địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đo thân nhiệt trước khi dự Đại hội.

