Hiệu quả từ chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136 của Chính phủ

BHG - Nhằm hướng đến mục tiêu bù đắp, đảm bảo mức sống tối thiểu cho đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH); đồng thời, cụ thể hóa Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) đối với đối tượng BTXH. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 31.10.2018 về ban hành mức trợ cấp, TGXH trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà các cháu tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhân ngày tết Thiếu nhi 1.6. Ảnh: TƯ LIỆU

Theo quy định, mức chuẩn trợ cấp, TGXH tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 320.000 đồng. Đây là mức căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức TGXH khác trên địa bàn tỉnh. Mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở TGXH là 60.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy định mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, cuốn trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác.

Với trách nhiệm được giao, để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành, Sở LĐ-TB&XH ban hành Hướng dẫn số 1392/HD-LĐTBXH, ngày 1.11.2018 thực hiện chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21.10.2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH đã cụ thể hóa tất cả các quy định của Nghị định 136/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐ-TB&XH-BTC, các quyết định của Chính phủ, của tỉnh.

Nội dung hướng dẫn thực hiện chính sách TGXH trên địa bàn tỉnh bao gồm: Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; TGXH đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở TGXH; mẫu hồ sơ, kinh phí thực hiện; nội dung và mức chi cho công tác quản lý đối tượng; thực hiện chi trả chính sách TGXH và trách nhiệm của các cơ quan.

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: Trẻ dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu và các loại trợ cấp xã hội khác; người thuộc hộ nghèo không có chồng (vợ), có chồng (vợ) đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi, hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng; người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp xã hội; trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, các đối tượng BTXH được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; chi phí mai táng; TGXH đột xuất. Hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH cũng nêu cụ thể về các đối tượng được hỗ trợ khác như: Hỗ trợ người bị thương nặng; làm, sửa chữa nhà ở; tạo việc làm, phát triển sản xuất; các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 23.468 đối tượng hưởng TCXH hàng tháng. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện TGXH cho 124 đối tượng với tổng số tiền 67.066 triệu đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, các tổ chức, cá nhân đã thăm, tặng quà và trợ cấp 108.498 lượt đối tượng BTXH với tổng số tiền 50.862 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 124 đối tượng BTXH tại các cơ sở với số tiền 77 triệu đồng. Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang phối hợp với các huyện, thành phố cấp phát gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ cho 4.225 hộ, số lượng 275.745 kg gạo; trình UBND tỉnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói dịp giáp hạt cho 7.444 hộ. Trong 6 tháng, duy trì, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 143 đối tượng tại các trung tâm BTXH. Thực hiện trợ cấp đột xuất cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn tại huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Việc ban hành mức trợ cấp TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền đối với các đối tượng BTXH; giúp các đối tượng BTXH tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

BIỆN LUÂN