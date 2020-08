Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân

BHG - Ngày 27.8, Đoàn công tác do đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân (Vị Xuyên), nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm, xã Minh Tân thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH đảm bảo theo kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng cây vụ Mùa 459 ha; trong đó, cây lúa 285 ha, ngô 128 ha, lạc 18 ha, đậu tương 7 ha và 21 ha rau. Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh; tổng đàn gia súc trên 8.700 con, gia cầm gần 27 nghìn con. Chương trình xây dựng NTM làm được gần 6km đường bê-tông; xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 8 nhà trụ sở thôn; nhân dân hiến trên 2.000 m2 đất, đóng góp trên 1.000 ngày công. Làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân dân. Văn hóa – xã hội được chú trọng; giáo dục từng bước nâng cao; chăm sóc sức khỏe nhân dân triển khai thường xuyên; phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi được tăng cường; an sinh xã hội triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; QP – AN được giữ vững. Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, đã khẩn trương ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Nghị quyết; công tác kiện toàn cán bộ sau đại hội được quan tâm; kiểm tra, giám sát của Đảng được chỉ đạo thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Vi Hữu Cầu và Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu đề nghị Đảng bộ xã Minh Tân phấn đấu xây dựng xã trở thành điểm sáng tại cửa ngõ Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm thu hút khách du lịch; đẩy mạnh trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò; xây dựng chợ Minh Tân thành chợ trung chuyển đại gia súc của các huyện vùng cao phía Bắc; xác định sản phẩm đặc trưng để xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh công tác dân vận, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, nhất là trang thông tin điện tử của xã; làm tốt công tác báo cáo, thông tin phối hợp, nhất là tình hình mưa lũ, thiên tai. Chú trọng xây dựng Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng; phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ các công trình; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới…

