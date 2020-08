Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo huyện Quản Bạ triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

BHG - Chiều 28.8, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Quản Bạ do đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Dự họp có đại diện các sở, ngành là thành viên đoàn công tác, lãnh đạo huyện Quản Bạ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính phát biểu kết luận cuộc họp.

Những tháng đầu năm, các ngành thành viên đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy các xã được phân công phụ trách, nắm tình hình xây dựng đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Huyện Quản Bạ đã làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác cho đại hội Đảng bộ huyện, các xã, thị trấn diễn ra thành công; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, duy trì hoạt động của 11 tổ chốt chặn tại các xã biên giới và đã cách ly theo dõi 145 người theo quy định.

Đối với lĩnh vực kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của huyện; ngăn chặn sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm; công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đã có 251 hộ khởi công làm nhà theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, trong đó có 174 hộ hoàn thành; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên trong đoàn đối với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời mong muốn các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các xã, thị trấn.

Về phía huyện Quản Bạ, tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra đến đảng viên và nhân dân; phát huy những tiềm năng, thế mạnh của huyện như du lịch, hình thành các vùng chuyên canh, cây trồng hàng hóa chất lượng cao; nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã và đang mang lại hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực tạo hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ…

Tin, ảnh: Nguyễn Tâm – Hồng Duyên (Đài PT – TH tỉnh)