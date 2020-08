Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

BHG - Sáng 18.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân. Mong muốn lực lượng Công an tỉnh luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khắc ghi lời Bác dạy Công an Nhân dân; nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đấu tranh bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần sự nghiệp phát triển KT – XH của tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt cán bộ, chiến sỹ cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KIM TIẾN