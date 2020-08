Bí thư Tỉnh ủy: Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Như Báo Hà Giang điện tử đã thông tin về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Sau Hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chỉ đạo các ngành, huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Không được chủ quan, nhất là hiện nay nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Bí thư Tỉnh ủy giao lực lượng Biên phòng, Công an tăng cường kiểm soát tại các khu vực trọng điểm và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới, các đối tượng vượt biên trái phép. Đối với trường hợp đi công tác, du lịch, tham quan đi về từ những vùng có dịch cần chủ động khai báo với cơ quan y tế. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Cần phải chủ động cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đủ điều kiện xét nghiệm trước mọi tình huống có thể xảy ra… Đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên, hàng ngày; đảm bảo an toàn tại các bệnh viện, cơ sở y tế, quy trình tiếp nhận bệnh nhân. Tại nơi công cộng người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn. Tiếp tục triển khai hoạt động tại các chốt kiểm soát. Song song với phòng, chống dịch cần chú trọng phát triển kinh tế và cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu trong phòng, chống dịch. Ngành GD&ĐT, Y tế cần có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tốt về phòng, chống dịch và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các huyện, thành phố chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch đảm bảo Đại hội Đảng diễn ra trang trọng, nghiêm túc và an toàn.

Sau Hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới các huyện, thành phố.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Trên tuyến biên giới các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng nhập cảnh trái phép. Giám đốc các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố, chỉ đạo người dân, cán bộ bộ, công chức viên chức đi từ vùng dịch cần phải khai báo y tế theo quy định...

Tin, ảnh: Phi Anh