Triển khai các biện pháp phòng, chống dông, sét và mưa lớn cục bộ

BHG – Ngày 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2464/UBND-KTTH về việc Triển khai các biện pháp phòng, chống với dông, sét và mưa lớn cục bộ.

Công điện nêu rõ, theo dự báo của Đài KTTV tỉnh (bản tin lúc 10 giờ ngày 30.7.2020), từ ngày 30.7 đến ngày 31.7 trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h, tập trung về đêm và sáng sớm) và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng tiếp tục có mưa to trên diện rộng trong những ngày tới. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra dông, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra.

Để chủ động trong công tác phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND các huyện, thành phố

1.1. Chỉ đạo để thông báo đến toàn bộ người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trước khả năng xảy ra dông, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ; đặc biệt là thời điểm về đêm và sáng sớm để thực hiện giải pháp phòng, tránh.

1.2. Chỉ đạo các điểm thường xuyên xảy ra ngập úng phải khơi thông dòng chảy để đảm bảo khả năng thoát nước được tốt nhất; khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi có dông, sét và mưa to; các điểm nguy hiểm phải có biển cảnh báo.

1.3. Chuẩn bị sẵn các lực lượng xung kích, công an, quân sự, dân quân, thanh niên và phương án huy động các phương tiện để có thể triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục khi có phát sinh.

1.4. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác trực PCTT tại các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã để chấn chỉnh ngay; phân công và giao nhiệm vụ ổn định cho đầu mối thực hiện việc tổng hợp báo cáo đảm bảo kịp thời.

1.5. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có giải pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

2. Giao cho Sở Công thương cùng với chính quyền địa phương chỉ đạo kiểm tra ngay tất cả các chủ hồ chứa (Công ty thủy điện) trên địa bàn để thực hiện việc phát điện kết hợp với xả mực nước trong hồ chứa để đảm bảo khả năng tích nước, đón lũ và thực hiện đúng quy trình vận hành.

3. Giao cho Sở Giao thông - Vận tải phối hợp cùng với các huyện, thành phố rà soát tất cả các điểm sạt lở vừa qua, trên cơ sở đó triển khai các giải pháp khắc phục kịp thời các tuyến đường giao thông khi có phát sinh sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Giao cho Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh có phương án bố trí sẵn phương tiện, trang thiết bị và lực lượng trong toàn ngành để tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu.

5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến ảnh hưởng của mưa lũ đối với tỉnh, kịp thời thông tin đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TKCN và PTDS tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Ban Chỉ huy các huyện, thành phố để đưa tin và triển khai các biện pháp cho phù hợp.

6. Giao cho Đài PTTH tỉnh thường xuyên đưa tin trên hệ thống của Đài PTTH tỉnh và có giải pháp để cung cấp thông tin, đưa tin lên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

7. Cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT), kịp thời tổng họp báo cáo bằng điện thoại và văn bản với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TKCN và PTDS tỉnh khi có tình huống và thiệt hại xảy ra./.