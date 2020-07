Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

BHG - Chiều 30.6, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Tiểu ban.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm nay, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH, thu hút đầu tư phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh. Các hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Cụ thể, hoạt động XNK giảm 24,8%; hoạt động XNC giảm 96,6%; phương tiện XNC giảm 93,3% so với cùng kỳ; các hoạt động kinh doanh bán lẻ, chợ biên mậu dọc tuyến Hà Giang (Việt Nam) – Văn Sơn (Trung Quốc), các cửa khẩu phụ, lối mở trên toàn tuyến vẫn tạm dừng hoạt động. Triển khai các hoạt động Tiểu ban công tác cửa khẩu đã tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành trình tự, thủ tục pháp lý xây dựng công trình qua biên giới Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc); thúc đẩy mở lối mở Lũng Làn – Lộng Bình; chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trung tâm kinh doanh tổng hợp dịch vụ, kho vận chuyển hàng hóa cửa khẩu Xín Mần… Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới đã tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phát huy vai trò hợp tác, quản lý cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNC, XNK đảm bảo lưu thông biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, đề nghị Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2020. Đề nghị các đơn vị, ngành liên quan bàn giao dứt điểm công tác quy hoạch tại cửa khẩu Xín Mần. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm tốt công tác quản lý ở cửa khẩu Xín Mần. Ngành Giao thông vận tải cần phối hợp với tổ công tác liên hợp xây dựng công trình giao thông qua biên giới tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng. Các sở, ban, ngành cần tham mưu cho UBND tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ cho phép mở mới lối mở Lũng Làn (Việt Nam) – Lộng Bình (Trung Quốc) tại khu vực Mốc 504 trong thời gian tới; hoàn thiện các thủ tục mở cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) – Điền Bồng (Trung Quốc) tại Mốc 456 theo quy định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, quản lý các hoạt động trên tuyến biên giới và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Lê Hải