Thường trực Chính phủ họp ứng phó dịch Covid-19 trong bối cảnh mới

Sáng 25-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp ứng phó dịch bệnh Covid-19 để nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 báo cáo tình hình và đưa ra các biện pháp trong bối cảnh bệnh nhân ở Đà Nẵng được khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành ca bệnh số 416.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã rất quyết tâm, nỗ lực, vất vả và thành công trong việc kiểm soát, khóa chặt các đường mòn, lối mở, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng dịch lây lan do những người nhiễm lọt vào nước ta. Tuy nhiên, với đất nước có đường biên giới cả đường bộ và đường biển rất dài như nước ta, việc kiểm soát gặp không ít khó khăn. Với những thành công của công tác PCD, nước ta cũng đã bước đầu cho các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Các đối tượng này đều được thực hiện các biện pháp y tế cần thiết, bảo đảm nếu có ca nhiễm Covid-19 thì không lây lan ra cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

Về ca dương tính tại Đà Nẵng, Thủ tướng cho rằng, đây là điều không mong muốn nhưng chúng ta cần có thái độ bình tĩnh, đưa ra các phương án, biện pháp cần thiết để kiểm soát, không để ca lây nhiễm lây lan ra cộng đồng.

* Để bảo vệ thành quả công tác PCD Covid-19 đã đạt được trong thời gian qua, Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo:

Các Bộ, ngành, UBND các địa phương, tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm những biện pháp PCD Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm PCD tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp PCD như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác PCD để người dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp PCD nhưng không để xuất hiện tình huống hoang mang, hoảng loạn trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát các trường hợp được nhập cảnh vào Việt Nam, tất cả các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế.

UBND các tỉnh, thành phố rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an tiếp tục tăng cường việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tại các khu vực biên giới; Tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài và xác minh phát hiện các đường dây đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua các mạng xã hội như facebook, wechat, weibo.... Đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú tiếp nhận trường hợp nhập cảnh trái phép và các cá nhân, tổ chức đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Với TP Đà Nẵng, cho phép thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn; thực hiện phong tỏa với tất cả các địa điểm, khu vực nơi bệnh nhân đi đến trong thời gian từ ngày 7 đến 20-7.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng của các lực lượng quân đội, công an, ngành y tế, các địa phương, cơ quan thời gian qua đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa PCD, vừa bảo đảm phát triển kinh tế. Do đó trong 99 ngày qua, cả nước không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, chính vì thế đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lỏng lẻo, dễ dãi ở một số ngành, địa phương; đặc biệt là tình trạng người nước ngoài xâm nhập trái phép, bất hợp pháp vào Việt Nam mà chưa được quản lý chặt chẽ. Do đó, chúng ta cần nâng cao nhận thức toàn hệ thống, nhất là các ngành quân đội, công an, các địa phương, lực lượng liên quan khác để làm tốt công tác này.

Về sự xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới ở Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là TP Đà Nẵng và ngành y tế cần bình tĩnh, kiên quyết xử lý, nhất là những nơi bệnh nhân 416 đã đến, sinh hoạt. TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy vết, cách ly tập trung an toàn những đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân này; chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, bảo đảm an toàn cho thành phố. Việc có thực hiện giãn cách hay không thì Chủ tịch UBND thành phố xem xét trên tinh thần bảo đảm an toàn, không để "vỡ trận" cho thành phố, áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ để truy vết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không được chủ quan, mất cảnh giác. Ngành y tế tăng cường giúp Đà Nẵng lực lượng, phương tiện, chuyên gia để cứu chữa bệnh nhân 416.

Thủ tướng cũng nêu tình trạng một bộ phận chủ quan, lơ là, không thực hiện đầy đủ khuyến cáo PCD của Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, do đó các bộ, ngành, UBND các địa phương, tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, biện pháp PCD trong tình hình mới; tiếp tục áp dụng nghiêm các biện pháp PCD như đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay sát khuẩn... Yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng phải quán triệt tinh thần giữ biên giới chặt chẽ và các cửa khẩu liên quan. Nhấn mạnh phải làm rõ số người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta bằng cách nào, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khởi tố, điều tra, khởi tố đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bất hợp pháp để xử lý nghiêm; khẳng định quan điểm dù bất kỳ là đối tượng nào nhập cảnh Việt Nam cũng phải cách ly tập trung đúng quy định. Tiếp tục thực hiện chủ trương đón các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý, doanh nhân nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở địa phương tiếp nhập phải thực hiện tốt cách ly phù hợp các trường hợp này. Bộ Quốc phòng tổng rà soát công tác cách ly, thực hiện nghiêm khắc. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu ngăn chặn nhập cảnh trái phép; yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp, ứng dụng công nghệ truy vết, xét nghiệm diện rộng với những phương thức phù hợp; có biện pháp bảo đảm an toàn cho TP Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD Covid-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục thông tin về công tác PCD cho người dân chủ động nhưng không để xuất hiện tình trạng hoang mang, hoảng loạn trước ca nhiễm mới. Riêng với TP Đà Nẵng thì phải coi đây là nhiệm vụ chính trị tập trung đột xuất để chỉ đạo, xác định rõ hơn các khu vực có trường hợp mắc bệnh; phải xác định nguồn nghi ngờ lây nhiễm để có biện pháp PCD; phong tỏa các khu vực, dọn dẹp vệ sinh, hạn chế tối tác động bất lợi tới kinh tế xã hội địa phương. Các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác này.

Bộ Y tế tập trung giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường có triệu trứng mắc bệnh đường hô hấp, nghi ngờ mắc bệnh lây nhiễm, sốt...; ngành y tế chỉ đạo cả nước kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; áp dụng các công nghệ để phát hiện những trường hợp lây nhiễm. Ngành y tế phát huy thành công kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh nặng Covid-19 trước đây để điều trị các trường hợp bị bệnh nặng hiện nay, không để xảy ra các trường hợp tử vong; bảo đảm đầy đủ các sinh phẩm xét nghiệm, vật tư y tế, khẩu trang... không được chủ quan. Các lực lượng quốc phòng, công an, các ngành ngoại giao chỉ đạo nghiêm, kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh Việt Nam, thực hiện cách ly nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian, không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly.

Bộ Công an rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi những trường hợp này như trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Bộ Quốc phòng phải xem xét công tác kiểm soát các đường mòn, lối mở thời gian qua để tăng cường lực lượng. Các ngành chức năng phải xem xét việc nhập cảnh trái phép Việt Nam qua các mạng xã hội. Cần điều tra, truy tố các đối tượng ở Đà Nẵng, Quảng Nam vừa qua phải được xử lý sớm để răn đe. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, yêu cầu các địa phương phải tổ chức tốt, bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Cả nước phải tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép: PCD và phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục hỗ trợ, minh bạch hóa trong việc đón tiếp các nhà đầu tư, chuyên gia, công nhân lành nghề, doanh nhân đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn. Tiếp tục tạo điều kiện đưa công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước.

Thủ tướng nêu rõ, sự việc có ca nhiễm Covid-19 mới này cũng là thử thách đối với chúng ta, nhưng giờ đây, chúng ta cũng có kinh nghiệm hơn. Do đó cần phải đẩy mạnh cảnh giác, xử lý tốt. Các cơ quan truyền thông phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, không gây hoang mang trong dư luận. Công an địa phương phải quản lý chặt địa bàn; các chủ khách sạn phải tăng cường trách nhiệm trong việc đón khách du lịch. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã cố gắng, thành công trong 6 tháng qua về PCD; các bộ, ngành như quân đội, công an, y tế... phải là những lực lượng chủ chốt trong công cuộc PCD lâu dài.

Theo: nhandan.com.vn