BHG - “Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như cỗ xe tam mã, gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả ba con ngựa kéo để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất” – Đó là một trong những ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành đánh giá tình hình phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào ngày 2.7. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động do đại dịch Covid – 19. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tăng 1,81% - mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua, nhưng so với khu vực và thế giới thì lại là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất siêu đạt mức 4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khu vực trong nước đạt 11,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt 850,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 33% GDP. Trong khi lĩnh vực du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II giảm 5,8% so với quý trước; 6 tháng đầu năm ước giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đến nước ta giảm 55,8% so với cùng kỳ…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Đối với tỉnh ta, dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm đạt 5.943,9 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng 5,03% của 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, một số lĩnh vực và nhóm ngành mức tăng trưởng giảm như: Công nghiệp – xây dựng giảm 3,38% so với cùng kỳ; thuế và trợ cấp sản phẩm giảm 1,89%; bán buôn bán lẻ giảm 4,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 27,54%; lượng khách du lịch đến tỉnh giảm 61% so với cùng kỳ...

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 48/NQ-CP, Chỉ thị 11/CT-TTg, tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm; báo cáo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm… Đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kiên quyết không để dịch Covid - 19 quay lại nước ta nhưng đồng thời chúng ta phải tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng”. Những tháng cuối năm, tình hình còn rất khó khăn, Thủ tướng đề nghị phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nền tảng ổn định và phát triển KT – XH. Tập trung mọi biện pháp thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; thống nhất chủ trương điều hành linh hoạt các công cụ tài chính, chính sách tài khóa, tiền tệ để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp và các thành phần kinh tế.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp cụ thể để mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy phát triển một số lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế đô thị. Thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, nguồn vốn FDI; triển khai đồng bộ các giải pháp để vực dậy dịch vụ, du lịch - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh hiện nay. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân, hỗ trợ kịp thời đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19…

Tin, ảnh: Nguyễn Phương – Duy Tuấn