Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai 7 tháng đầu năm

BHG - Sáng 24.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá công tác phòng, chống thiên tai và bàn về công tác thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; tại các điểm cầu có lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cùng với các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ nhanh chóng, kịp thời đến người dân... Tính đến 23.7, toàn tỉnh xảy ra 20 đợt thiên tai, chủ yếu là mưa kèm theo dông lốc, mưa đá; lũ quét, sạt lở ở hầu hết các huyện, thành phố; trong đó, địa bàn chịu ảnh hưởng lớn là thành phố Hà Giang và các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Hậu quả, có 9 người chết, 14 người bị thương; trên 6.500 nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng; trên 1.150 ha cây trồng nông nghiệp và 68 ha diện tích lâm nghiệp bị hư hại; các công trình giao thông, công nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, các công trình phúc lợi bị thiệt hại lớn. Ước tổng thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng 350 tỷ đồng; thiệt hại của các nhà máy thủy điện 370 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Công tác khắc phục, hỗ trợ vùng bị thiệt hại đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, góp phần ổn định đời sống nhân dân… Về tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.683 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 980 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch T.Ư giao và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2019; chi ngân sách thực hiện hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ và dự toán được giao…

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành và một số huyện kiến nghị lắp đặt thêm hệ thống cảnh báo thiên tai; rà soát các tuyến đường để xây dựng cầu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; bổ sung kinh phí xây dựng các công trình bị thiệt hại do thiên tai; có biện pháp xử lý đối với trường hợp không chịu khắc phục sai phạm của các công trình; có biện pháp huy động phương tiện kỹ thuật phục vụ giao thông trong tình huống xảy ra thiên tai…

Theo lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, những ngày cuối tháng 7 dự báo trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to trên diện rộng, kèm theo giông sét, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các huyện, thành phố rà soát các hộ dân ở những nơi không đảm bảo an toàn, lập phương án ổn định dân cư; người đứng đầu nêu cao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; có giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của đội xung kích các xã; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống thiên tai; hướng dẫn nhân dân biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi xảy ra ngập úng, sạt lở; chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an toàn khi có tình huống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các thành viên Ban chỉ đạo bám sát kế hoạch, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị, các địa phương cần chủ động cân đối thu - chi ngân sách, nhất là các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả và xác định giải pháp cụ thể về sản xuất nông nghiệp; quan tâm tới niên vụ cam năm nay để tăng giá trị sản xuất; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các huyện chủ động xây dựng phương án điều hành để cân đối ngân sách; xem xét giãn hoãn, cắt giảm các nhiệm vụ chi nếu hụt thu; chủ động cơ cấu lại nguồn chi cho hợp lý; các huyện nêu cao trách nhiệm, tập trung lãnh, chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư để giải ngân các nguồn vốn; các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát lại các khoản thu…

Tin, ảnh: KIM TIẾN