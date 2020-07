BHG - Sáng 23.7, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì qua các thời kỳ, cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.800 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành Lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả toàn diện. 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao như: Tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng (tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015), đạt 115,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, đạt 116,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng (tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015), vượt 22,5% chỉ tiêu… Nông nghiệp, du lịch từng bước được khai thác; kết cấu hạ tầng KT – XH được đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao đề nghị chứng nhận sản phẩm cấp Quốc gia. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã hoàn thành 3 xã đạt chuẩn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.095 đảng viên mới. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, QP – AN được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hợp tác được đẩy mạnh…

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn biểu dương và đánh giá những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Su Phì đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ huyện chú trọng cơ cấu lại các ngành kinh tế phát huy tối đa lợi thế sẵn có của địa phương. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trọng tâm, trọng điểm, theo chuỗi giá trị hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương. Chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Quan tâm phát triển VH – XH, giữ vững QP – AN. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận sâu về những kết quả đạt được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tiếp theo; các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, phát huy dân chủ, lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Đại hội bức trướng với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.

Ngay trong phiên buổi sáng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Mạnh Hà trúng cử Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,33%.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

