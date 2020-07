Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc về tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

BHG - Sáng 26.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh về tiến độ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận buổi làm việc.

Dự án xây dựng cầu Phương Tiến và Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Dự án xây dựng cầu Phương Tiến với tổng mức đầu tư 58,916 tỷ đồng do nhà thầu xây dựng Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đông Hưng – Công ty cổ phần xây dựng thương mại 118 Thăng Long thực hiện đã và đang đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch đề ra với khối lượng xây lắp đã giải ngân là 34,1 tỷ đồng, đạt 76,58% khối lượng. Về Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến huyện Vị Xuyên, ngay sau khi có quyết định phê duyệt, Ban quản lý đã tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến nay, nhà thầu đã tiến hành song việc khảo sát và thẩm định, phê duyệt dự án. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay Dự án đang bị chậm so với tiến độ, kế hoạch đề ra...

Chủ tịch UNBD tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vị Xuyên, T.p Hà Giang kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là những dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh, đồng thời được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nên phải hoàn thành đúng tiến độ. Yêu cầu các ngành, địa phương cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tăng cường giám sát; các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công để các công trình đảm bảo tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch đề ra...

Tin, ảnh: Phi Anh