Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 28.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các xã biên giới huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Mèo Vạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại mốc 456 xã Thượng Phùng. ảnh: Phan Mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các mốc 450, 456 xã Thượng Phùng; động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt liên ngành phòng, chống dịch Covid - 19. Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn bắt giữ 30 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đồng chí yêu cầu lực lượng Biên phòng, Công an phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để tình trạng vượt biên và nhập cảnh trái phép, tránh lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Đối với một số đối tượng có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, cần xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thực hiện xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe đối với những ai cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đồn Biên phòng Xín Cái, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19. ảnh: Phan Mạnh

Đối với 408 trường hợp đang thực hiện cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Mèo Vạc và lực lượng Biên phòng cần có đề xuất để tỉnh bố trí nguồn kinh phí phục vụ ăn, ở đối với các đối tượng đang trong thời gian cách ly; ngoài chế độ theo quy định đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, cần tính toán và hỗ trợ thêm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh luân phiên cắt cử cán bộ trực tại các chốt chặn và cần xác định phòng, chống dịch là trách nhiệm của mọi người; đảm bảo giữ vững an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

KIM TIẾN