Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

BHG - Chiều 10.7, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 14. Dự bế mạc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Các đại biểu dự phiên bế mạc

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình công tác cán bộ theo quy định, thảo luận tại hội trường làm rõ các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Trung Tài, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh do nghỉ chế độ theo quy định và đồng chí Hầu Văn Lý, nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác. Tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Tiến, do bố trí công việc khác và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí Hà Việt Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Hầu Văn Lý, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác. Kết quả, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tài chính; Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh. Kết quả, các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phan Huy Ngọc trúng cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày tờ trình của UBND tỉnh về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm, như: Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; giải ngân các nguồn vốn đầu tư; ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính; đánh giá cụ thể nguyên nhân giảm bậc các chỉ số về hiệu quả hoạt động nhà nước trên địa bàn tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; hạn chế sự gia tăng tội phạm vi phạm pháp luật; tăng cường quảng bá thu hút khách du lịch nội địa; xử lý ngập úng vào mùa mưa trên địa bàn thành phố Hà Giang; quản lý lao động địa phương; triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19; bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc...

Các Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên thiết bị điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các vấn đề: Nguồn kinh phí thực hiện mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; nguồn vốn để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường nội thị, thị trấn Vị Xuyên (đoạn phía sau UBND huyện Vị Xuyên) và dự án hệ thống điều hành thông minh của tỉnh; cân đối bố trí nguồn vốn và cắt bỏ một số hạng mục thuộc dự án trụ sở Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh; chất lượng thẩm định, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với Dự án Thủy điện sông Chảy 6…

Các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 dự thảo nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về tổ chức lại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; về quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; về quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (bổ sung) năm 2020; về quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020 (bổ sung) sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý…

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đồng Văn thảo luận tại Kỳ họp

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Yên Minh thảo luận tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Mặc dù các hoạt động KT – XH trên địa bàn tỉnh từng bước được khôi phục, các vấn đề an sinh xã hội đang tích cực được giải quyết nhưng tỉnh ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7%, và hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Phấn đấu mục tiêu hỗ trợ xây dựng hoàn thành trên 3.000 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch nội địa; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh, thực thi công vụ, chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tổng kết năm học; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ...

Tin, ảnh: KIM TIẾN - BIỆN LUÂN – PHI ANH