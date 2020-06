UBND tỉnh hop phiên tháng 6

BHG - Chiều 25 và sáng 26.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, quyết định, kế hoạch và một số báo cáo sẽ trình tại Kỳ họp lần 14 – HĐND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù thời tiết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng UBND tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 0,43%; tổng sản phẩm theo giá thực tế ước đạt trên 10.700 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai đảm bảo đúng khung thời vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 968 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch Trung ương giao và 38,7% kế hoạch tỉnh giao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 5.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 110 triệu USD. Trên 258.000 lượt du khách đến với tỉnh với doanh thu du lịch đạt trên 293 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai tích cực...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thực hiện cách ly xã hội đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của nhiều lĩnh vực: Hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch, vận tải đình trệ; tỷ lệ giải ngân đạt thấp; các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao bị hoãn, hủy; tình hình thiên tai diễn biến khó lường gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các ngành cần đánh giá lại hoạt động 6 tháng đầu năm phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời quyết tâm, quyết liệt cao, rà soát những ngành nghề, chỉ tiêu hiện đang đạt thấp để có giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, định hướng 6 tháng cuối năm 2020. Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm, quy mô lớn. Có cơ chế chính sách phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; tập trung chỉ đạo giao khoán bảo vệ toàn bộ diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ và diện tích rừng tự nhiên sản xuất cũng như thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Phấn đấu cuối năm 2020 không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động trong điều hành ngân sách, thực hiện rà soát, sắp xếp, cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng cân đối nguồn lực đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp giảm thu, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, vật liệu trên địa bàn...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật hiện có. Quan tâm giải quyết việc làm, chế độ chính sách cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các huyện đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, phấn đấu mục tiêu hỗ trợ xây dựng hoàn thành 3.000 nhà ở.

Phiên họp cũng đã dành thời gian xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự thảo báo cáo, dự thảo kế hoạch, dự thảo nghị quyết, dự thảo đề cương của các sở, ban, ngành để trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại phiên họp.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ