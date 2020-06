Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp năm 2020

BHG - Sáng 5.6, tại Trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp năm 2020 nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bởi tác động của đại dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hiệp hội đại diện cho gần 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt

Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, thậm chí ngừng hoạt động do không tiêu thụ được sản phẩm. Theo số liệu báo cáo, có 197 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dẫn đến 42 lao động bị chấm dứt hợp đồng và trên 6.400 lao động ngừng việc. Tổng giá trị thiệt hại ước trên 930 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Kịp thời triển khai các gói ngân sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động; Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất cho khách hàng; gia hạn thuế và tiền thuê đất; xem xét không thu các loại phí dịch vụ đối với phương tiện đăng ký hoạt động tại bến trong thời gian dừng hoạt động…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019; theo đó năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh ta xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, giảm 8 bậc so với năm 2018; đại diện VCCI đánh giá, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chỉ số PCI của tỉnh ta đạt thấp; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số nội dung như: Có giải pháp cụ thể, thiết thực về chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cải cách thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; tăng cường hậu kiểm, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí; nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm thuế giá trị gia tăng; xây dựng đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng và có phương án giải quyết thống nhất trên địa bàn; có phương án xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất, nhờ đó các chỉ số phát triển KT-XH của tỉnh cơ bản giữ được đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt là thu ngân sách. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, sở, ngành phải lắng nghe, thay đổi cách nghĩ, cách làm đồng hành, phối hợp cùng doanh nghiệp, tránh nhũng nhiễu, phiền hà theo đúng tôn chỉ “Là người phục vụ”; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm sau kiểm tra, thanh tra; cần chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ việc khai thác vật liệu xây dựng; công tác đấu thầu phải đảm bảo công khai minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; lãnh đạo các sở, ngành phải sâu sát, nắm bắt chặt chẽ được đầu ra, đầu vào các hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận.

Đại diện VCCI phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh thực hiện tốt 3 “đột phá” của tỉnh trong thời gian tới, gồm: Đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; Phát triển du lịch, nông nghiệp hàng hóa hữu cơ chuỗi giá trị; Tạo sinh kế cho người dân…

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh không thay đổi chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT - XH năm 2020 đã đề ra, mà chủ động điều chỉnh linh hoạt về giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Trong đó chú trọng triển khai thực chất, hiệu quả công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp đầu tư ngoài tỉnh phát biểu

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xem xét và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động cân đối nguồn vốn để sẵn sàng đầu tư cho các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi ngay. Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, hạn chế tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra, không thanh tra ngoài kế hoạch. Duy trì đối thoại định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối kịp thời tổng hợp những khó khăn, kiến nghị và tham mưu đề xuất cho tỉnh giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh.

Đại diện Hiệp hội Thủy điện phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, về phía tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả bền vững.

Đại diện doanh nghiệp du lịch – dịch vụ phát biểu

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ