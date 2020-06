Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 29

BHG - Ngày 29.6, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị BCH lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đề ra, họp thống nhất ban hành 3 chương trình, 2 nghị quyết, 37 kế hoạch, 119 kết luận, 133 báo cáo và 225 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên được nâng cao; an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai kịp thời, nhất là Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Hoàn thành sắp xếp công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an 18/18 xã, thị trấn; thường xuyên xây dựng, củng cố hệ khối đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và nhân dân. Vụ lúa xuân đã thu hoạch xong đạt trên 60 tạ/ha, diện tích lúa vụ mùa gieo cấy đạt 1.000 ha, tổng diện tích gieo trồng cây ngô được hơn 7.000 ha; tổng đàn gia súc hơn 91.000 con, tăng gần 4.000 con so với cùng kỳ năm trước; vận động xã hội hóa xây 4 nhà lớp học, 3 nhà lưu trú học sinh, 1 cầu dân sinh, 195 téc nước, 1 nhà bếp ăn học sinh, đường nông thôn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt trên 445 tỷ đồng… Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát được tăng cường thực hiện tốt. Hoàn thành công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo yêu cầu đề ra...

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2025-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, khẩu hiệu hành động, chủ đề Đại hội, khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo ANTT...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2020; Huyện ủy Mèo Vạc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2020.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến