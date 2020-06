Đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức

BHG - Nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế của huyện Quản Bạ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện luôn đồng lòng, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm cao độ, cùng với các quyết sách đúng đắn để có được thành quả quan trọng trước thềm đại hội Đảng.

Cổng chào thôn kiểu mẫu Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn - công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: V.M

Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, trong 23 chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, đến nay huyện Quản Bạ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Điều quan trọng hơn cả, người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện bước tiếp vào nhiệm kỳ mới.

Tin vui là đến nay thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 22 triệu đồng, tăng 14,7% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp chiếm 46%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng/năm, tăng 12% so với năm 2015. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổng diện tích cây trồng hằng năm đạt 16.300 ha; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hằng năm đạt 46 triệu đồng, đạt 117,9% so với Nghị quyết, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực đạt 31.124 tấn, tăng 454 tấn so với năm 2015, bình quân lương thực đạt 560 kg/người/năm, đạt 105,6%. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển 3 cây (dược liệu, Hồng không hạt, ngô lai), phát triển 3 con (bò, dê, ngựa); phát triển 3 sản phẩm (dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám, rượu ngô Thanh Vân, mật ong dược liệu) để tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chương trình phát triển cây dược liệu được quan tâm chỉ đạo, đến nay tổng diện tích dược liệu đạt 2.950 ha, đạt 100,3%. Trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã tham gia trồng, chế biến, kinh doanh dược liệu, người dân không còn phải lo đầu ra của sản phẩm.

Bên cạnh đó, xác định dịch vụ du lịch là khâu đột phá mũi nhọn trong phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Đời sống của người dân làm du lịch đã thay đổi đáng kể. Doanh thu từ dịch vụ, lưu trú và ăn uống không ngừng tăng lên 67 tỷ đồng, đạt 111,6% nghị quyết, tăng 59,5% so với năm 2015. Cùng với sự phát triển của các khu du lịch, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều đổi mới, thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện đã tập trung nguồn lực xây dựng xã Quyết Tiến và Quản Bạ đạt chuẩn NTM, về đích trước 2 năm, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 3 xã, đạt 100% nghị quyết. Chương trình khởi nghiệp được lan tỏa sâu rộng đã góp phần nâng cao tiêu chí về thu nhập và việc làm trong xây dựng NTM. Huyện đã hoàn thành Đề án quy tụ dân cư với 268 hộ, được tỉnh đánh giá cao và cho nhân rộng; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng được 18 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 120% nghị quyết. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học sinh chuyển cấp đều đạt mục tiêu. Công tác phát triển kinh tế biên mậu, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,… tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, một số cơ quan, đơn vị, chức danh đã được hợp nhất.

Bằng nhiều nỗ lực, giải pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện Quản Bạ đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới, phát huy nội lực để xây dựng quê hương Quản Bạ ngày càng giàu đẹp.

HOÀNG ĐÌNH PHỚI Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ