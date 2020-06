Đảng bộ phường Nguyễn Trãi: Thành công từ tinh thần đoàn kết, thống nhất

BHG - Những năm qua, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều thành quả nổi bật: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng đô thị được đẩy mạnh đầu tư, an sinh xã hội được chú trọng, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Mô hình trồng, chăm sóc hoa làm đẹp tuyến phố của nhân dân tổ 16.

Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ phường là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi nỗ lực lãnh đạo thực hiện 2 chương trình trọng tâm là “nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ” và “xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT)” gắn với nâng cao năng lực, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Với sự chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ là đã dành được những kết quả toàn diện và nổi bật, kinh tế tiếp tục duy trì, phát triển khá, trọng tâm là thương mại, dịch vụ; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng 3,94% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 0,45% so với NQ; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 65 triệu đồng/người, tăng 25,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, công tác xóa nghèo, xóa nhà tạm về đích trước 4 năm.

Với sự chung tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Nhà văn hóa tổ 4 + 5 của phường đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: Tư liệu

Nhiệm vụ xây dựng phường VMĐT là một trong những chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ phường đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai quyết liệt, huy động sự vào cuộc của toàn phường trong việc duy trì và nâng cao tiêu chí phường VMĐT bằng nhiều giải pháp, biện pháp và thông qua các mô hình cụ thể, như: “Quản lý rác thải trong nhà”, “chi hội phụ nữ văn minh trong việc tang”, “cột, tủ điện nở hoa”, “vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vệ sinh chiều thứ 6 hàng tuần”. Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào “hội viên tích cực gương mẫu thực hiện các quy định của địa phương”. Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu các quy định về nếp sống VMĐT, trật tự đô thị” và phát động thực hiện phong trào “đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động, gương mẫu đi đầu thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ nơi cư trú”…

Phường duy trì thường xuyên công tác chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn, như: Lắp đặt biển quảng cáo rao vặt miễn phí; trang trí, trang hoàng các tuyến đường; lắp mới biển số nhà; lắp đặt thùng rác công cộng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền phường tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tự giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp các hạng mục như vỉa hè, rãnh thoát nước, đường bê tông tại các tuyến: Phố Hồ Xuân Hương, ngõ 254 - đường 20/8, đường Nguyễn Du, phố Phạm Ngũ Lão, ngõ 212 - đường Nguyễn Trãi với sự tham gia của hơn 500 hộ; 5.000 m2 công trình tường rào, cửa sắt, mái tôn,… được nhân dân tự tháo dỡ; trên 2.000 m2 đất được hiến để mở đường; huy động xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, làm đường bê tông, rãnh thoát nước, rải thảm bê tông nhựa asphalt, lắp đặt camera giám sát an ninh, trang trí, trang hoàng đô thị,… với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Qua đó, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, năm 2019 phường được công nhận lại “Phường đạt chuẩn VMĐT”.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội đã huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia tích cực, hỗ trợ xóa được 9 nhà tạm với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng và trên 1.000 ngày công lao động; hỗ trợ làm nhà ở cho 9 đối tượng người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 346,5 triệu đồng... Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định…

Để có được kết quả trên, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Tống Đức Tiến cho rằng, Đảng bộ phường đã vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, cụ thể hóa bằng các NQ chuyên đề, NQ năm và hàng tháng sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, phân công trách nhiệm cho từng đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để phát triển một cách toàn diện; chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường luôn được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019, Đảng bộ vinh dự được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý và người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

