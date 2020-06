Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Đường lần thứ XVII

BHG - Ngày 24.6, Đảng bộ xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Giang và 105 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 234 đảng viên của Đảng bộ.

Đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Ngọc Đường khóa XVII.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Ngọc Đường đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và gặt hái nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cụ thể, kinh tế được duy trì ở mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu động/người/năm (tăng 13,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,35% (giảm gần 4% so với năm 2015). Cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình xây dựng NTM được quan tâm đầu tư xây dựng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; QP – AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; trong nhiệm kỳ kết nạp được 26 đảng viên mới; chất lượng đảng viên không ngừng được nâng lên. Hàng năm, từ 84% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được khẳng định; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc…

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tập trung khai thác, phát huy nội lực xây dựng xã phát triển toàn diện”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Ngọc Đường quyết tâm thực hiện 2 nội dung đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu chủ yếu; phấn đấu xây dựng xã Ngọc Đường đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ