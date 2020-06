Các Đảng bộ huyện Mèo Vạc và Quang Bình tổ chức hội nghị BCH

BHG - * Ngày 29.6, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị BCH lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đề ra, họp thống nhất ban hành 3 chương trình, 2 nghị quyết, 37 kế hoạch, 119 kết luận, 133 báo cáo và 225 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên được nâng cao; an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai kịp thời, nhất là Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Hoàn thành sắp xếp công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an 18/18 xã, thị trấn; thường xuyên xây dựng, củng cố hệ khối đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và nhân dân. Vụ lúa xuân đã thu hoạch xong đạt trên 60 tạ/ha, diện tích lúa vụ mùa gieo cấy đạt 1.000 ha, tổng diện tích gieo trồng cây ngô được hơn 7.000 ha; tổng đàn gia súc hơn 91.000 con, tăng gần 4.000 con so với cùng kỳ năm trước; vận động xã hội hóa xây 4 nhà lớp học, 3 nhà lưu trú học sinh, 1 cầu dân sinh, 195 téc nước, 1 nhà bếp ăn học sinh, đường nông thôn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt trên 445 tỷ đồng… Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát được tăng cường thực hiện tốt. Hoàn thành công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo yêu cầu đề ra...

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2025-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, khẩu hiệu hành động, chủ đề Đại hội, khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo ANTT...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2020; Huyện ủy Mèo Vạc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2020.

* Sáng 30.6, BCH Đảng bộ huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT - XH, QP - AN trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quang Bình.

Trong 6 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng kinh tế trên địa bàn huyện Quang Bình vẫn duy trì ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân đạt trên 17,8 nghìn tấn. Các chương trình trọng tâm như: Sản xuất lúa gắn với mạ khay, máy cấy; đầu tư có thu hồi; xây dựng vườn cam mẫu; nhân rộng các mô hình chăn nuôi điển hình dựa trên kết quả đánh giá, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có quy mô lớn; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ nhà ở cho 54 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đến nay, trong số 23 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, có 7 chỉ tiêu đạt 100%; một số chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 10 chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những yếu tố tác động đến phát triển kinh tế và đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Quang Bình tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước, đi đôi với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo đột phá về sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020.

