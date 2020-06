Các cơ quan, đơn vị tổ chức đại hội Đảng

BHG - * Ngày 30.5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh và 32 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay toàn Đảng bộ có 34 đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp và chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên, hàng năm có 98% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ và có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đảng bộ quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu theo Chỉ thị số 03 của BTV tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”. Chủ động rà soát tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lực lượng lao động, xây dựng các cơ chế bán hàng, nâng cao ý thức, phong cách phục vụ khách hàng, điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 103.294 triệu đồng tăng 2,6 lần so với 2015; doanh thu tính lương năm 2015 là 27.350 triệu đồng, đến năm 2019 là 54.092 triệu đồng tăng 2 lần so với năm 2015; năng suất lao động từ 2015 đạt 244 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 532 triệu đồng/người/năm tăng 2,2 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng tăng 1,3 lần so với năm 2015…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Dũng tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ninh Viết Tân được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

* Sáng 1.6, Chi bộ Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Tiến Soạn được bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước đến với cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Hội đã phát triển được 3.110 hội viên, nâng tổ số hội viên toàn tỉnh lên 9.508 hội viên; tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng Quỹ cho các nạn nhân được trên 3,3 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố vận động được hơn 4 tỷ đồng. Tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh tế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 456 đối tượng được hưởng hỗ trợ một lần; giới thiệu cho 439 đối tượng đi giám định y khoa xác định tỷ lệ nhiễm chất độc hoá học; đưa 105 nạn nhân chất độc da cam đi đi điều dưỡng tại làng Hữu Nghị Việt Nam…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu chức danh Bí thư Chi bộ và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII.

Tin, ảnh: YẾN VŨ