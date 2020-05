UBND tỉnh họp phiên tháng 5

BHG - Ngày 26.5, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 5.2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp tháng 5

Trong tháng 5, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tỉnh đã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo trong triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 16,02% so với tháng trước, giảm 15,46% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 630,1 tỷ đồng, tăng 28% so với tháng trước, nhưng giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương giảm 232,3 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 18,4 triệu USD, giảm 6,6% so với tháng trước... Chương trình xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được triển khai tích cực. Các tổ chức, cá nhân cam kết và hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình với tổng số tiền trên 217,8 tỷ đồng; 2.455 hộ triển khai xây dựng nhà ở; trong đó, 1.847 hộ hoàn thành... Tuy nhiên, trong tháng 5, dịch Covid-19 vẫn tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, xây dựng. Do đó, doanh thu của các hoạt động này vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thấp (đạt 22,2% so với kế hoạch); thu ngân sách nhà nước có thể xảy ra hụt thu do thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất...

Qua ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cấp, ngành: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sản xuất, kinh doanh trong điều kiện cho phép để ổn định kinh tế, đảm bảo cung cầu hàng hóa và ổn định đời sống. Tập trung quyết liệt chỉ đạo khung thời vụ khép kín; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập cho nông hộ... Mặt khác, theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án khởi công mới năm 2020. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của các dự án giải ngân chậm; xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định... Bên cạnh đó, đánh giá khả năng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, kịp thời thực hiện giải pháp điều hành ngân sách trong trường hợp hụt thu. Tiếp tục rà soát, chi trả chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thảo luận tại phiên họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thảo luận tại phiên họp

Phiên họp đã thảo luận, xem xét, thông qua nhiều tờ trình của các sở, ngành, như: Chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; đề án cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập cho nông hộ; phát triển bền vững cây cam, quýt giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG