Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông

BHG - Ngày 6.5, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Đông của tỉnh Hà Giang, giáp ranh với tỉnh Cao Bằng. Đây là công trình được lựa chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án.

Dự án đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang, giáp ranh tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh phê duyệt tháng 6.2017, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng số vốn trên 894 tỷ đồng, thuộc công trình giao thông đường bộ cấp IV; tổng chiều dài của tuyến đường là hơn 62km, gồm: Điểm đầu km0 tại ngã tư Ngọc Hà giao với Quốc lộ 34 và điểm cuối nối ra Quốc lộ 4C tại đầu cầu Tráng Kìm, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ. Đến nay, khối lượng thi công dự án đạt trên 87%, các đơn vị thực hiện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước 31.7. Tuy nhiên, do tuyến công trình dài, diện tích ảnh hưởng lớn, số hộ dân có đất bị thu hồi nhiều nên công tác kiểm kê đất đai mất nhiều thời gian, việc thống nhất đền bù với người dân còn nhiều vướng mắc; phạm vi chiếm đất của công trình chồng lên phần đất của hạng mục đường ống dẫn nước sinh hoạt thuộc công trình hồ thủy lợi, cấp nước sinh hoạt 3 xã Đông Hà, Lùng Tám, Cán Tỷ chưa được tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng tại một số gói thầu bị chậm so với kế hoạch đề ra…

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Do đó, chủ đầu tư cần chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị thi công ở từng gói thầu, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt; quá trình thi công cần thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, xong đến đâu thì dọn dẹp gọn gàng đến đó, đảm bảo tính mỹ quan của công trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cũng yêu cầu Sở Giao thông – vận tải phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan có giải pháp kỹ thuật đối với gói thầu hiện chưa hoàn thiện, nhất là đoạn cuối tuyến. Các đơn vị thi công cần rà soát lại tất cả các hạng mục theo thiết kế, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những phần việc còn thiếu; đồng thời tập trung nhân lực, vật lực để sớm hoàn thiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị huyện Quản Bạ triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trước ngày 20.5.

Tin, ảnh: Văn Hương (Đài PT – TH tỉnh)