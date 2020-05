Họp BCĐ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19

BHG - “Huy động cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020” là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 diễn ra ngày 23.5. Dự họp có các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến tình hình phát triển KT-XH và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 20.5.2020 mới đạt 680 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán tỉnh giao, đạt 35,9% dự toán T.Ư giao. Riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương giảm trên 232 tỷ đồng; tổng kim ngạch XNK hàng hóa giảm 17% so với tháng cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải, giảm 33,23% so với cùng kỳ. Đặc biệt du lịch Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề, giảm trên 90% lượng khách đến tỉnh… Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã triển khai kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh và từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh, như: Thành lập BCĐ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 41, số 42 của Chính phủ. Đến nay, đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 386.000 đối tượng, với tổng kinh phí trên 306 tỷ đồng, đạt trên 99% tổng kinh phí hỗ trợ... Cùng với đó, tỉnh cũng đã cân đối nguồn lực, bố trí kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH được giao và phòng, chống, khắc phục kịp thời các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn theo từng lĩnh vực, tập trung vào lĩnh vực thu ngân sách; các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong phát triển sản xuất; thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ các dự án...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội. Các địa phương cần có đánh giá cụ thể những ảnh hưởng của địa phương mình, trên cơ sở đó có những dự báo, xây dựng kịch bản điều hành phù hợp, cụ thể, trọng tâm để tháo gỡ, lãnh đạo phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải tập trung quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao đạo đức công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2020: Cục Thống kê đánh giá tăng trưởng KT-XH theo hàng tháng, quý dựa vào định hướng chung của tỉnh. Các ngành đưa ra những dự báo, giải pháp đảm bảo sát thực, cụ thể, đặc biệt là công tác thu ngân sách, tăng trưởng tín dụng, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết việc làm. Cùng với đó, ngành với ngành, ngành với cấp phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ