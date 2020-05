Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực Hà Giang năm 2020

BHG - Ngày 25.5, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Dự hội nghị có đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động từ các đơn vị trực thuộc.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện phương châm “Lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh”, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan vận động khách hàng tiết kiệm điện; thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy trong cung cấp điện. Kết quả trong năm 2019, điện thương phẩm đạt 378 triệu kWh; doanh thu tiền đạt trên 750 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất chung 3,7% giảm 0,32% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, triển khai đầy đủ, kịp thời công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động và thiết bị trong sản xuất kinh doanh, chế độ tiền lương luôn ổn định, phù hợp với mức tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang cùng Điện lực các huyện, thành phố ký kết thực hiện Văn hóa an toàn lao động năm 2020, ký kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang đã tiếp thu những kiến nghị của người lao động cũng như các sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để khích lệ, động viên kịp thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Giang đã phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa an toàn lao động năm 2020 và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ