Học sinh đảm bảo giãn cách khi quay trở lại trường học tập

BHG - Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng 4.5, hàng nghìn học sinh các cấp trên địa bàn Hà Giang đã quay trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Để giữ an toàn cho các em, các trường học đảm bảo giãn cách trong tổ chức học tập, nhiều trường chia thành 2 ca học vào buổi sáng và buổi chiều. Trong ngày đầu tiên, tâm thế của cả giáo viên và học sinh phấn khởi, háo hức như ngày khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Kim Đồng đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học.

Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút, sáng 4.5, Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Hà Giang) đã bố trí giáo viên, nhân viên y tế trực ở cổng trường để cho học sinh rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Không chỉ treo các bảng hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực để học sinh dễ thấy, từng lớp đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang dự phòng để phát miễn phí cho các em chưa có hoặc không đảm bảo. Nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết về phương án tổ chức dạy học, chia làm 2 ca đón học sinh, buổi sáng 8 lớp và buổi chiều 7 lớp. Mỗi em ngồi một bàn, giữ khoảng cách tối thiểu 1m. Trường tạm thời không nấu cơm bán trú. Dù làm việc với tần suất cao gấp đôi song các thầy, cô giáo nỗ lực vượt qua mọi khó khăn với mục tiêu đảm bảo các tiêu chí về an toàn trường học.

Mỗi em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng ngồi một bàn, giữ khoảng cách tối thiểu 1m.

Cô giáo Trần Thị My, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Nhà trường có tổng số 350 học sinh, thời điểm trước có 11 lớp học nhưng bây giờ giãn cách tăng lên 15 lớp học. Giáo viên đứng lớp từ 7 tiết tăng lên 10 tiết/ngày. Thực hiện 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ GD&ĐT đã ban hành trước đó, 100% học sinh được khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở trường; giáo viên được tập huấn kỹ năng xử lý khi có học sinh bị ho, sốt, khó thở. Trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trong từng khâu để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như kế hoạch dạy và học trong học kỳ II của năm học 2019 - 2020”.

Tiết học đầu tiên, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn được tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi sáng thứ Hai, thay vì chào cờ đầu tuần ở sân trường, các em học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang) được tổ chức chào cờ ngay trong lớp học. Tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Với tổng số 256 học sinh, trường sắp xếp thành 2 ca học, buổi sáng dành cho khối lớp 8, 9 và buổi chiều dành cho khối lớp 6, 7. Nhà trường cũng chủ động thay đổi lịch tan học, mỗi khối cách nhau 10 phút để tránh tình trạng học sinh tụ tập. Bên cạnh việc học tập tại trường, các thầy, cô giáo khuyến khích học sinh chủ động ôn tập bài qua các kênh truyền hình trực tuyến để củng cố thêm kiến thức cho bản thân.

Em Trần Khánh Huyền, lớp 8A1, Trường THCS Lê Quý Đôn bày tỏ: “Sau thời gian nghỉ dài ngày, chúng em mới quay trở lại mái trường học tập tiếp. Được gặp gỡ bạn bè em các thấy rất vui, các thầy, cô giáo tích cực tuyên truyền giúp cho học sinh nêu cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh, chúng em được kiểm tra y tế đầy đủ, bên trong khuôn viên trường, lớp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dù cường độ học tập nhiều, áp lực lớn hơn nhưng em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất. Em mong muốn các bạn hãy cùng nhau thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, không được tụ tập trước và sau buổi học”.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của T.Ư, của tỉnh, trước khi đón học sinh quay trở lại học tập, tất cả các đơn vị, trường học đã hoàn thành phun tiêu độc, khử trùng, tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường, lớp. Mỗi trường đều thành lập một tổ kiểm soát, hướng dẫn phòng, chống dịch, hiệu trưởng là người đứng đầu. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường phải tự đánh giá các tiêu chí mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trường nào chỉ đạt từ 7 tiêu trí trở xuống không được phép đón học sinh trở lại trường. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng trường, các trường chủ động chia ca dạy học, tuyên truyền cho học sinh thực hiện tốt việc giãn cách. Đối với một số trường có thể xem xét cho học sinh trở lại điểm trường trong thời gian ngắn; riêng những trường có học sinh bán trú không thể trở về nhà trong ngày thì phải nấu cơm cho các em. Hiện toàn tỉnh có 627 cơ sở giáo dục, với trên 223.000 học sinh, ngày 4.5 hầu hết học sinh đã quay trở lại học tập, trừ các trường học trên địa bàn xã Phố Là, thị trấn Phố Bảng, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) sẽ lùi lịch vào ngày 11.5 - đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết.

Bài, ảnh: MỘC LAN