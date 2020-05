Đại hội điểm Đảng bộ xã Du Già (Yên Minh), Tân Bắc (Quang Bình), thị trấn Yên Phú (Bắc Mê)

BHG -* Trong 2 ngày 13 – 14.5, Đảng bộ xã Du Già tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được BTV Huyện ủy Yên Minh lựa chọn làm điểm của đảng bộ các xã, thị trấn và được truyền hình trực tuyến tới 19 điểm cầu trên địa bàn huyện. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Viễn thông Hà Giang cùng 121 đại biểu chính thức đại diện cho 283 đảng viên của Đảng bộ xã Du Già.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Du Già

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Du Già đã hoàn thành đạt và vượt 59/72 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.274 tấn; tổng đàn gia súc đạt 9.603 con; huy động nhân dân đóng góp trên 8.300 ngày công, 18.540 m2 đất, hoàn thành 12/19 tiêu chí Nông thôn mới; 96% số hộ được sử dụng điện lưới, trên 91% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu hút trên 36.500 lượt khách du lịch/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,45 triệu đồng/người/năm, đạt trên 108% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,5%, với 533 hộ thoát nghèo trong nhiệm kỳ, tỷ lệ giảm bình quân 6 – 7%/năm, đạt gần 326% so với Nghị quyết; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh Tra tỉnh Lê Quang Minh và Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Du Già khóa mới

Với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, sáng tạo, kỷ cương; khai thác tiềm năng, lợi thế; mục tiêu hướng tới đạt chuẩn Nông thôn mới”, Đại hội Đảng bộ xã Du Già nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã biểu quyết, thông qua 23 chỉ tiêu chủ yếu, 2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm hướng tới đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và phát huy tốt nội lực của nhân dân; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT – XH. Đặc biệt, Đảng bộ xã Du Già nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược xây dựng xã trở thành trung tâm thương mại tổng hợp cụm liên xã phía Nam của huyện vào năm 2030, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2045.

Với tinh thần trách nhiệm, trung thực, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 8 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm trao tặng Bức trướng cho Đại hội Đảng bộ xã Du Già.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Từ ngày 13 - 14.5, Đảng bộ xã Tân Bắc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được BTV Huyện ủy Quang Bình lựa chọn làm điểm đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và thông qua hình thức trực tuyến đến 14 điểm cầu trong toàn huyện. Dự Đại hội có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Tỉnh đoàn Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho 299 đảng viên của Đảng bộ xã Tân Bắc.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Bắc đưa ra 20 chỉ tiêu chủ yếu; 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá. Kết quả, có 16 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên; 3 chỉ tiêu đạt từ 85% đến 96% và 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về lao động, điều kiện đất đai gắn với khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế. Đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt 156,3 tỷ đồng, tăng 191,6% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt là 3.031,9 tấn. Cùng với sự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khang trang của một xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc, chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, xây dựng xã nông thôn mới bền vững”. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ xã Tân Bắc đã biểu quyết thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 1 khâu đột phá về sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khuôn viên đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch cộng đồng...

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bắc, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Trong 2 ngày 12 - 13.5, Đảng bộ thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên của Đảng bộ huyện tiến hành đại hội và được BTV Huyện ủy chọn làm đại hội điểm khối xã, thị trấn để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Phú nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ thị trấn Yên Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch; văn hóa – xã hội, giáo dục ngày càng được đổi mới và quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo luôn được chăm lo… Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 93 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 472; hằng năm có 99,5% chi bộ trực thuộc và 99,0% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới, Đảng bộ thị trấn tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho đầu tư phát triển; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, với mục tiêu đưa thị trấn trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, gắn với tổ chức các lễ hội của huyện (lễ hội đua mảng, Tết Độc lập, hội tung còn…); tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; duy trì các tiêu chí đô thị loại V...

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị trấn Yên Phú phấn đấu thực hiện thành công 21 chỉ tiêu chủ yếu với 2 chương trình trọng tâm và 2 nội dung đột phá. Trong đó, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn: 8%...

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Phú nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau hoàn thành đại hội, Huyện ủy Bắc Mê đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và yêu cầu cấp ủy Đảng bộ cơ sở nghiêm túc tiếp thu để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ đơn vị mình trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Quân