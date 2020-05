Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

BHG - Ngày 18.5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo KBNN tỉnh qua các thời kỳ…

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ KBNN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả quan trọng. KBNN tỉnh đã chỉ đạo toàn hệ thống phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính cung cấp thông tin, xác định số thuế phải thu, số đã thu; phối hợp với các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu, mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại. Triển khai cải cách hành chính quy trình hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), đa dang hóa hình thức thu nộp, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, người dân nộp thuế điện tử… Thu thuế VAT trong đầu tư xây dựng cơ bản qua khâu cấp phát thanh toán, đã hạn chế thất thu NSNN. Trong 5 năm qua, tổng thu NSNN đạt gần 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa tại địa bàn đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng tăng hơn so với nhiệm kỳ trước 152%, đáp ứng khoảng 14% nhiệm vụ chi ngân sách địa phương. Tổng chi ngân sách T.Ư và địa phương đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu hàng năm đạt trên 95% trở lên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ KBNN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ KBNN tỉnh luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị trong nước, trong tỉnh và thế giới. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 32 đảng viên mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KBNN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ KBNN tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Xây dựng Đảng bộ, từng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện hoạt động an toàn, hiệu quả, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ trong quản lý NSNN, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách của các ngành, các cấp, chú trọng giải ngân kịp thời các nguồn vốn đảm bảo sự phát triển địa phương…

Đại hội bầu 8 đồng chí vào BCH Đảng bộ KBNN khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

*Trong 2 ngày 17 - 18.5, Đảng bộ xã Cán Chu Phìn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được BTV Huyện ủy Mèo Vạc lựa chọn Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn tiếp sau. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; 121 đại biểu chính thức đại diện cho 220 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tặng Bức trướng cho Đảng bộ xã Cán Chu Phìn.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cán Chu Phìn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện 11/19 chỉ tiêu vượt Nghị quyết; 5/19 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết; 3/19 chỉ tiêu đạt trên 50%; đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng NTM. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp đạt trên 93%. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém…

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, nói đi đôi với làm, phát huy các nguồn lực xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, vì Cán Chu Phìn phát triển” trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Cán Chu Phìn tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc; tập trung nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã. Đảm bảo quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, KT - XH phát triển. Thực hiện đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM...

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lương Vũ Khoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cán Chu Phìn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

