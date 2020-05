Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

BHG -* Sáng 15.5, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 118 đại biểu chính thức đại diện cho 217 đảng viên của Đảng bộ.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các cấp, các ngành của tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, tập trung đầu tư xây dựng lưới điện ngày càng được mở rộng, chất lượng điện ngày càng được cải thiện. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 195/195 xã phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia, đạt 100%; 1.835/2.071 thôn có điện đạt 88,6%, trên 129 nghìn hộ có điện lưới Quốc gia, đạt 86,8%. Ngoài ra, các chỉ tiêu về sản xuất điện, chỉ tiêu điện thương phẩm, chỉ tiêu điện tổn thất, chỉ tiêu doanh thu tiền điện đều tăng so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Hàng năm, 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và đảng viên đều đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15-17% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ...

Với chủ đề của Đại hội: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, dân chủ, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững”, đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá rõ những kết quả, nguyên nhân đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 điện thương phẩm đạt 530 triệu kWh, tăng 33% so với năm 2020; tổn thất điện ăng hàng năm là 3,92%; doanh thu tiền điện đạt 998 tỷ đồng; phấn đấu hết năm 2025 đạt 96% số thôn, 97% số hộ dân trên toàn tỉnh có điện lưới quốc gia; tổ chức kết nạp 30 đảng viên mới trở lên...

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy khóa VIII tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 15.5, Đảng bộ Quân sự thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có lãnh đạo thành phố Hà Giang và 32 đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự thành phố đã đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố, làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả luyện tập, diễn tập; là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, chống dịch bệnh, giúp nhân dân ổn định đời sống. Công tác xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ được quan tâm, chú trọng. Kết quả đánh giá hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự thành phố Hà Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên. Trong đó xác định thực hiện 2 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện” và “Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật”. Qua đó từng bước nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu các chức danh: Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 15.5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy BĐBP lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tá Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các phòng cùng 12 Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn 19 BĐBP tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng, cùng với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao từ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đến các cấp ủy, chỉ huy các đội, trạm, Đảng bộ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính tại CKQT Thanh Thủy; công tác phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, củng cố lòng tin, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị của quân, dân hai bên biên giới.

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì hiệu quả chương trình giao lưu chính trị, kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa bàn…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy, nhằm phân tích những ưu điểm, hạn chế để các đại biểu học tập, rút kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở còn lại…

