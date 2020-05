Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang

BHG - Ngày 23.5, Công ty Cổ phần In Hà Giang tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang hiện có 19 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch toàn khoá về lãnh đạo các mặt công tác của Chi bộ, đề ra các chỉ tiêu hàng năm và phấn đấu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó chú trọng đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, mang lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng sản phẩm, uy tín, thương hiệu. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ đạt trên 74.501 triệu đồng, tăng 34% so với nghị quyết; tổng nộp ngân sách trên 4.977 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang cũng thường xuyên quan tâm xây dựng Chi bộ vững mạnh, trên các mặt tư tưởng, chính trị và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên; Công ty cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ xã khó khăn…

Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Công ty Cổ phần In Hà Giang.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sản xuất - kinh doanh hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang xác định nhiệm vụ là lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Trong sản xuất kinh doanh đề ra một số giải pháp như: Tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Phát huy vai trò gương mẫu của Đảng viên, biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; đảm bảo thu nhập và quyền lợi, chế độ cho người lao động; quan tâm đến lợi ích của khách hàng; coi trọng công tác đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, tay nghề cho người lao động…

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chi uỷ và tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Đồng chí Hà Văn Trang, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Chi bộ khóa VII được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Chi bộ khóa VIII.

Tin, ảnh: My Ly