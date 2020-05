Các cơ quan, đơn vị tổ chức đại hội Đảng

BHG - * Ngày 28.5, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 4 chi bộ với 151 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng trong đơn vị trường học, hoàn thành cơ bản mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; lãnh đạo tổ chức hoàn thành có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của trường với khối lượng cao hơn 200% định mức liên tục trong 5 năm. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã được nâng lên rõ rệt. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có chất lượng cao hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ trong nhà trường. Kết quả học tập của học viên được nâng lên. Bên cạnh đó, Đảng bộ trường Chính trị cũng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và toàn Đảng bộ, kết quả phân loại các chi và Đảng bộ hằng năm đều đạt TSVM. Đội ngũ đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức kết nạp 4 đảng viên, tiếp nhận trên 1.000 đảng viên.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Chính trị tỉnh phấn đấu xây dựng Đảng bộ trường TSVM, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo đội ngũ đảng viên và quần chúng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường. Cụ thể: Phấn đấu ít nhất 75% số giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; phấn đấu 100% số giờ dự giảng đạt yêu cầu, trong đó có 90% khá, giỏi,…Từng bước xây dựng dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh theo tiêu chuẩn hiện đại và đa dạng hóa, với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của tỉnh, đất nước.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: My Ly

* Ngày 28.5, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đại diện các tổ công tác Thành ủy và 105 đại biểu chính thức đại diện cho 338 đảng viên của Đảng bộ phường.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đại biểu tham gia BCH Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH Đảng bộ phường Quang Trung đã ban hành 100 Nghị quyết, 12 chương trình, 60 kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.464/6.317 triệu đồng, đạt 118,2% so với chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng và đẩy mạnh, hàng năm có 91,7% cấp ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ...

BCH Đảng bộ phường Quang Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Quang Trung xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu hoàn thành tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời bầu Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Tin, ảnh: Hoàng Yến

* Trong 2 ngày 26 – 27.5, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ Sở Y tế ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Sở Y tế có 7 chi bộ, 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc với 232 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành...; nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hệ thống y tế của tỉnh từng bước được củng cố và cải thiện. Chất lượng bệnh viện ngày càng được nâng cao, ứng dụng nhiều các tiến bộ kỹ thuật y học công nghệ vào điều trị cho người bệnh; 195/195 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, hoàn thành trước kế hoạch 2 năm.

Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí và bầu 7 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Hồng Mai (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

* Trong 2 ngày 27 - 28.5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên phòng. Tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 321 lượt, khởi tố điều tra 3 chuyên án mua bán người, triệt phá 222 cây thuốc phiện… BCH Đảng bộ đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, củng cố lòng tin, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị của quân, dân hai bên biên giới... Tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở tại địa phương, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Phân công 2 đồng chí tăng cường cho 2 xã biên giới, 12 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, 22/70 đảng viên phụ trách hộ…

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện đại hội; đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí và bầu 7 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

Kim Khánh (BĐBP tỉnh)