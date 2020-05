Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB)

BHG - Ngày 24.5, tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cùng các cán bộ, chuyên gia cao cấp của WB.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tiếp xã giao ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cùng các cán bộ, chuyên gia cao cấp của WB nhân dịp lên công tác tại Hà Giang.

Tại buổi tiếp xã giao, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã cảm ơn cá nhân Giám đốc WB tại Việt Nam ngài Ousmane Dione và mong muốn cá nhân Giám đốc và các thành viên trong đoàn công tác sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các chương trình, dự án về phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà ngài Ousmane Dione cùng các cán bộ, chuyên gia cao cấp của WB.

Ngài Ousmane Dione ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và có sự phát triển đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực của tỉnh. WB tại Việt Nam sẽ đồng hành cũng Hà Giang vì Hà Giang phát triển xanh, sạch, bền vững; những khó khăn về địa hình, địa chất, khí hậu hiện có không phải là thách thức mà chính là cơ hội, tiềm năng để địa phương phát triển …

Trước đó, tại trụ sở UBND tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác WB tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho ngài Ousmane Dione.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo tóm tắt tình hình KT-VH-XH của tỉnh trong thời gian qua: Tính đến nay, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và triển khai 9 chương trình, dự án do WB tài trợ với tổng số kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, có 4 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả; 5 dự án đang triển khai thực hiện. Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Hà Giang tuy có mức tăng trưởng khá, nhưng vẫn là tỉnh có nhiều thách thức và khó khăn do có đến 7/11 huyện, thành phố là huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Tỉ lệ nghèo của tỉnh còn rất cao và địa phương đang nỗ lực phấn đấu để tiếp tục giảm tỉ lệ nghèo trong năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn công tác: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh được tiếp cận và tham gia vào các khoản tài trợ của tổ chức trong giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn cho phát triển hệ thống hạ tầng, thúc đẩy phát triển du lịch và hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ xã hội. Ưu tiên tỉnh được tiếp cận các chương trình, dự án trong các lĩnh vực, như: Xây dựng các hồ treo dự trữ nước sinh hoạt cho vùng cao; cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương; phát triển cơ sở hạ tầng du lịch vì người nghèo… Đồng thời, tỉnh Hà Giang cũng sẽ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sẵn sàng tham gia và triển khai các chương trình, dự án hợp tác do WB tài trợ trong thời gian tới.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của địa phương, Giám đốc WB tại Việt Nam ngài Ousmane Dione khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tỉnh Hà Giang được tiếp cận các chương trình, dự án của WB đã và đang triển khai tại Việt Nam.

* Cùng ngày, đoàn công tác của WB do ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tại các huyện vùng Cao nguyên đá. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, KH&ĐT...

Đoàn công tác WB tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác WB tại Việt Nam đã khảo sát thực tế, gồm: Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Hiện, thôn có 26 hộ làm dịch vụ homestay đủ tiêu chuẩn đón khách với năng lực phục vụ 190 khách/ngày đêm. Năm 2018 đón trên 5.380 lượt khách, doanh thu đạt trên 1 tỷ 300 triệu đồng; năm 2019 đón 9.000 lượt khách, doanh thu trên 1.800 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn đến thực tế công trình thủy nông Nà Rược, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới bằng nguồn vốn WB7. Công trình có quy mô lớn, dung tích hồ chứa trên 200.000 m3. Đây là công trình đa mục tiêu vừa phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 10.600 người dân vừa phục vụ tưới tiêu cho trên 40 ha đất nông nghiệp và điều tiết, phòng chống thiên tai cho thị trấn Yên Minh. Tổng dự toán xây dựng công trình là 40 tỷ đồng. Công trình hồ chứa nước đa mục tiêu thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, nguồn vốn WB7. Hồ có dung tích 4.000m3; Công trình có dự toán xây dựng là hơn 6 tỷ đồng, cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 người. Tham quan, Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Đây là mô hình làng du lịch đặc thù, đầu tiên của tỉnh Hà Giang, được hình thành trên cơ sở Nhà nước đầu tư mặt bằng, cơ sở hạ tầng và công trình thiết yếu, qua đó kêu gọi thu hút xã hội hóa, các nhà đầu tư tại địa phương. Đến nay có 26/28 hộ đầu tư xây dựng nhà ở, 10 hộ đã hoàn thiện và có khả năng đón khách. Trong thời gian qua tại Làng văn hóa du lịch này đón đông đảo du khách đển nghỉ, trong đó khách quốc tế chiếm gần 50%.

Đoàn công tác WB và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với bà con thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.

Đoàn cũng đã dừng chân ngắm cảnh trên đỉnh Mã Pì Lèng. Tiếp đó, Đoàn công tác đã khảo sát tại dự án công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện thuộc dự án Kawatech, tại huyện Đồng Văn với tổng nguồn vốn gần 70 tỷ đồng. Sự thành công của dự án Kawatech đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ khai thác nước bền vững trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đoàn công tác WB và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát Công trình Hồ chứa nước đa mục tiêu tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.

Tại các nơi đến tham quan và khảo sát, ngài Ousmane Dione đánh giá cao cách làm của Hà Giang trong phát triển du lịch cũng như hiệu quả các dự án được đầu tư. Việc đi thực tế sẽ giúp cho WB tại Việt Nam nắm bắt thêm nhiều thông tin, và các đề xuất của Hà Giang, qua đó làm cơ sở trong buổi Lễ ký kết khung hợp tác chiến lược để có thêm những hỗ trợ đầu tư cho tỉnh Hà Giang…

Đoàn công tác WB và các đồng chí lãnh đạo khảo sát Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông Pả Vi Hạ, xã Pả Vi huyện Mèo Vạc.

Đoàn công tác WB và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát tại công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện thuộc dự án Kawatech tại huyện Đồng Văn.

Tin, ảnh: Phi Anh