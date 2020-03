Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc mừng BCH BĐBP tỉnh nhân Ngày truyền thống

BHG - Sáng 3.3, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 – 3.3.2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2020). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích lực lượng BĐPB tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn chúc mừng những thành tích mà cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh đã đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Thào Hồng Sơn đã trao tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để cấp phát cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới; tặng quà, hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng chí Vàng Đình Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dành cho lực lượng Biên phòng, đồng thời hứa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC