UBND tỉnh họp phiên tháng 2

BHG - Sáng 26.2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 2, UBND tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19; các địa phương triển khai sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ, cấy được 6.086 ha lúa, trồng trên 6.000 ha ngô và trên 1.623 ha rau, đậu. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; QP – AN, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo triển khai tích cực, có thêm 84 nhà được khởi công mới, 25 nhà mới hoàn thành, nâng tổng số hộ hoàn thành lên 1.220 hộ. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhiều chỉ số tăng trưởng giảm so với tháng trước, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 4,6%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ giảm 13,9%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu giảm 56,7%; lượng khách du lịch đến tỉnh giảm 37,8%...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét giải quyết chế độ đối với đội ngũ tri thức trẻ theo Đề án 500, 600 và 07. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý tình trang khai thác khoáng sản trái phép.

Sau khi nghe các ý kiến về kết quả thực hiện tháng 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của các cấp, ngành. Trong tháng 3, các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, cập nhật mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao, phát động các phong trào thi đua nước rút, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng phương án, kịch bản với các giải pháp đồng bộ, nỗ lực, quyết tâm đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; tiếp tục duy trì cơ chế thông tin dịch bệnh, ưu tiên hàng đầu phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, kiên quyết xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật về dịch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành triển khai tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp; có biện pháp tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA; thực hiện khám sàng lọc cho học sinh trước khi vào học, chủ động phương án phòng dịch cho học sinh nội trú, bán trú; nắm chắc số lượng lao động làm việc tại các vùng dịch và thực hiện nghiêm việc cách ly khi trở về địa phương...

Phiên họp dành nhiều thời gian xem xét, thông qua một số dự thảo, tờ trình của các sở, ngành và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho rằng cần xem xét kỹ các điều kiện trước khi quyết định cho học sinh trở lại trường học.

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần thông tin tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện tốt, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn