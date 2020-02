Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại xã Hương Sơn

BHG - Chiều ngày 11.2, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi giám sát, làm việc với tập thể BTV Đảng uỷ xã Hương Sơn (Quang Bình). Cùng dự buổi làm việc có Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc lãnh đạo xã Hương Sơn báo cáo về tình hình đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã; công tác phòng, chống dịch bệnh nCovi (Covid - 19); công tác xây dựng Nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng… Qua đó cho thấy, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, các thôn sản xuất lâm nghiệp, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020; công tác gieo trồng đạt 100% diện diện tích lúa và các loại hoa màu; công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo; sản lượng cam niên vụ năm 2019 - 2020 đạt khoảng 4.000 tấn; công tác quân sự, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt; xã đã có 10/19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xây dựng Nông thôn mới và đang chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đạt 9 tiêu chí còn lại trong năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã được xã thực hiệt triệt để, quản lý tốt số người đi lao động ngoài tỉnh về quê ăn Tết… Tính đến thời điểm này 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tiến hành đại hội xong; công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được hoàn tất và dự kiến tiến hành đại hội trong khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2020.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly thăm quan mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Sơn Nam

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã thời gian tới cần quyết liệt, tập trung lãnh đạo công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người, nhất là vấn đề vệ sinh trong gia đình, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác quản lý các đối tượng đi lao động làm thuê ở Trung Quốc và ngoại tỉnh trở về địa phương để có phương án cách ly, theo dõi. Công tác xây dựng Nông thôn mới của xã cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn nhận thức rõ và tích cực tham gia thực hiện. Đảng ủy xã cần nhanh chóng triển khai tới các chi bộ trực thuộc hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó công tác nhân sự phải đảm bảo, thật sự dân chủ từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Trước đó, đồng chí Sèn Chỉn Ly cùng đoàn công tác đã thăm mô hình kinh tế trồng cam VietGap kết hợp với trồng bưởi, quýt chum, nuôi gà, cá với qui mô trên 40 ha của đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Sơn Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Quân (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)