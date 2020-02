BHG - "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vacxin, thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, thời điểm hiện nay việc chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân và tránh để tình trạng dịch lây lan trên diện rộng là nhiệm vụ cấp bách". Đây là một trong những nội dung chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Quản Bạ vào chiều ngày 1.2 của đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại huyện Quản Bạ.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tập trung nhiều thời gian vào các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống virus Corona, gồm: Công tác bảo hộ, tiếp nhận công dân của tỉnh đang học tập và lao động tại các vùng dịch, nhất là tâm dịch tại Trung Quốc; công tác chuẩn bị vật tư y tế cho phòng, chống dịch; các biện pháp phòng dịch tại các xã, thị trấn; kiểm soát lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan, lưu trú tại huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu huyện Quản Bạ chủ động trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch, lên kế hoạch các phương án ứng phó với các tình huống xuất hiện dịch lan rộng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, chắt lọc thông tin theo hướng ngắn gọn, tập trung về cách phòng, chống dịch để nhân dân nắm rõ. Ngành giáo dục huyện căn cứ tình hình có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiến hành vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân đảm bảo. Các lực lượng Công an, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ trong đảm bảo ANTT tại địa phương, nắm bắt tình hình trong nhân dân, ổn định tư tưởng trong dân, chú trọng thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở tiếp giáp với Trung Quốc. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, hoạt động có hiệu quả trong công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các trường hợp công dân Việt Nam lao động từ Trung Quốc về quê, lao động Trung Quốc làm việc, sinh sống tại địa phương nếu có.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh thêm: Hiện nay công tác phòng, chống dịch virus Corona tại nước ta đang được đặt ở mức độ cao nhất, cấp thiết và cấp bách nhất.

Tin, ảnh: Hoàng Chính