Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra thực tế hiện tượng cam rụng tại Bắc Quang, Quang Bình

BHG - Chiều 16.2, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế hiện tượng cam Sành rụng đồng loạt tại vùng sản xuất cam của tỉnh là Bắc Quang và Quang Bình. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang và Quang Bình…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện tượng cam rụng tại xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang).

Những ngày qua, tại huyện Bắc Quang và Quang Bình xảy ra hiện tượng cam rụng đồng loạt, ước tổng thiệt hại trên 14.000 tấn; tỷ lệ rụng chiếm 33,7% so với số lượng cam còn trên cây; cá biệt, có vườn cam thiệt hại 70 – 80% sản lượng quả. Trong đó, 8/22 xã, thị trấn trồng cam của huyện Bắc Quang thiệt hại lên đến hơn 13.000 tấn. Nguyên nhân được xác định do mưa kéo dài, kèm theo sương muối, thay đổi thời tiết đột ngột làm cho quả cam Sành đến thời kỳ thu hoạch bị sốc nước hoặc nấm mốc, dẫn đến thối và rụng. Mặt khác, thời tiết đang ấm lên, thuận lợi cho chu kỳ xuân hóa của cây cam Sành. Do đó, để huy động dinh dưỡng cho chu kỳ mới, cây tự điều chỉnh sinh lý dẫn tới rụng quả. Đặc biệt, không ít chủ vườn giữ lại quả trên cây, chờ giá cao để bán nên sản lượng cam chưa thu hoạch còn nhiều.

Cam rụng đồng loạt tại huyện Bắc Quang và Quang Bình khiến người trồng cam thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế một số vườn cam tại xã Tiên Kiều, Vĩnh Hảo (Bắc Quang), Hương Sơn (Quang Bình), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các huyện rà soát, tổng hợp chính xác diện tích, nguyên nhân cam bị rụng, trong đó cần làm rõ số lượng cam của những hộ tự có khả năng tiêu thụ, những hộ chờ cam lên giá, không cần đến sự hỗ trợ tiêu thụ của Nhà nước; xác định chính xác mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Mặt khác, chỉ đạo các xã và cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn và xử lý số lượng cam bị rụng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; tránh để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây cam và vệ sinh môi trường. Riêng Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan đánh giá, phân tích chính xác nguyên nhân cam bị rụng, trên cơ sở đó có khuyến cáo quy trình thực hiện ngay từ đầu vụ để hạn chế thiệt hại cho người dân… Hướng dẫn HTX, hộ trồng cam cải tạo vườn cam già cỗi, thâm canh vườn cam theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế từ cây cam Sành…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG