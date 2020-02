Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên

BHG - Sáng 5.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2019, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã quán triệt và triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức công tác phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, vui xuân nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống các đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn được chăm lo chu đáo, đảm bảo Tết đến mọi nhà, mọi người. Trong năm, Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” các cấp đã nhận được gần 9 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Cấp tỉnh đã chi hỗ trợ kinh phí xây dựng 39 nhà đại đoàn kết, tặng gần 700 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán… Cùng với đó, các đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân việc phòng, chống vi rút Corona trên các phương tiện truyền thông. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững AN – QP.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác phối hợp với các cấp chính quyền để tổ chức tốt công tác dân vận chính quyền và những khó khăn… Từ đó, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận những kết quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đạt được trong năm qua. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: MTTQ và các tổ chức thành viên cần tham gia tích cực, quyết liệt hơn vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trước mắt tập trung công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona. Tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới; phong trào khởi nghiệp; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội Đảng các cấp. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân và kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị để giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng đô thị văn minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân. Tập trung nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Quan tâm tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ động hơn trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội…

Tin, ảnh: Văn Long