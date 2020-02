Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Văn

BHG - Sáng 3.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Văn, nhằm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra… Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Đồng Văn, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc, các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả nhất định: Trong tổng số 70 chỉ tiêu đã có 68/69 chỉ tiêu đạt và vượt, đạt 98,55%, còn 1/69 chỉ tiêu chưa đạt chiếm 1,45%; 1 chỉ tiêu không thực hiện. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các loại cây trồng, vật nuôi. Tập trung chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Du lịch tiếp tục tăng trưởng mang tính đột phá, trong đó chú trọng khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, di tích danh lam thắng cảnh đã được công nhận, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe, chăm lo Tết cho nhân dân, công tác an sinh xã hội được triển khai, kịp thời hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp. Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019. Hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các ngành đã đóng góp một số ý kiến cho huyện Đồng Văn trong công tác quản lý lao động tự do sang nước ngoài trái phép; công tác nắm bắt tình hình, đề phòng, cảnh giác đối với các nhóm đối tượng hoạt động theo đạo trái pháp luật, công tác quản lý khách nước ngoài; bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, công tác đảm bảo an toàn giao thông; chú trọng công tác quản lý biên giới, tuyển quân. Đồng thời huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương tinh thần đoàn kết của BCH, BTV Huyện ủy Đồng Văn và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 của huyện, đặc biệt là chăm lo Tết cho nhân dân an toàn, tiết kiệm và không xảy ra tai nạn giao thông chết người; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Đồng Văn cần tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tổ chức tốt Lễ giao – nhận quân; tuyên truyền vận động học sinh đến trường sau kỳ nghỉ thêm; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với các đối tượng khó khăn về nhà ở, tập trung tại các xã biên giới; lãnh đạo thực hiện hoàn thành đại hội cấp chi bộ dưới cơ sở, tiến tới cấp cơ sở vào đầu tháng 4 và chuẩn bị có chất lượng về mọi mặt cho đại hội Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; quan tâm bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, phát triển du lịch. BTV Huyện ủy Đồng Văn cũng cần chọn một số mô hình hiệu quả làm điểm để nhân rộng, ưu tiên việc cải tạo đất sản xuất cho bà con. Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ