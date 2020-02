Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

BHG - Chiều ngày 6.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, công tác dân vận được tăng cường, góp phần cùng các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm. Các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường; công tác quản lý nhà nước về biên giới, cửa khẩu được chú trọng; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ, hàng cấm qua biên giới… Cùng với đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã thực hiện tốt Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với đơn vị năm 2019, nhất là về: Chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tiếp tục nắm chắc, dự báo tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, công chức, người lao động và trong nhân dân, đặc biệt là dư luận nhân dân về uy tín, trách nhiệm, phẩm chất của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, tập trung cùng người dân trong triển khai xây dựng NTM, nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả; việc triển khai xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng công tác dân vận chính quyền, nhất là theo dõi, phân tích, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền; duy trì, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Triển khai chương trình “Dân vận khéo” gắn với thực tiễn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh những hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy trước, trong và sau Tết đã được chú trọng thực hiện; Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện trong thời gian tới: Chủ động tích cực tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là Kết luận số 43 của Ban Bí thư T.Ư; năm 2020, được Ban Dân vận T.Ư chọn là năm “Dân vận khéo”, do vậy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, tiếp tục nhân rộng các tấm gương về dân vận khéo trong toàn tỉnh, xác định các mô hình dân vận khéo để tuyên truyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần đổi mới công tác nắm bắt tâm tư của nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc trong nhân dân để tham mưu cho BTV Tỉnh ủy có phương án giải quyết; phối hợp triển khai lấy ý kiến nhân dân với văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp thực hiện có hiệu quả vấn đề dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước với tỉnh thần gần nhân dân, lắng nghe nhân dân, hiểu nhân dân, việc gì có lợi cho nhân dân thì làm, có hại thì tránh; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân; tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với lực lượng vũ trang, bám sát địa bàn; đẩy mạnh công tác dân vận trong công tác tuyển quân, tập huấn... tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với các thế lực thù địch; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; đổi mới công tác dân vận; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc dân tộc, bài trừ các hủ tục, nỗ lực phát triển kinh tế; vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân nhằm giữ vững đường biên mốc giới quốc gia…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ