Học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ Tết đến hết ngày 9.2.2020

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, ngày 2.2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 73/TTr-SGDĐT ngày 2.2.2020 về việc cho phép kéo dài thời gian nghi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến hết ngày 9.2.2020 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý) nhằm tránh rét và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

Học sinh toàn tỉnh sẽ tiếp tục nghỉ Tết Canh tý đến hết ngày 9.2.2020 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Trường Cao đẳng KT-CN Hà Giang, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thông tin kịp thời việc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đến học sinh, sinh viên và gia đình biết, thực hiện; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, sinh viên, chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương trong việc nắm bắt tình hình, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khuôn viên cơ quan, đơn vị; theo dõi, quản lý chặt chẽ sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn mắc bệnh dịch để được thăm khám, điều trị kịp thời; chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục ngay sau kỳ nghỉ, đảm bảo tiến độ chương trình dạy học theo kế hoạch năm học.

Đối với UBND các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, giáo dục và các đơn vị liên quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là các trường có học sinh nội trú, bán trú; các trường ở những nơi thường có khách thăm quan, lưu trú là người Trung Quốc, người Việt Nam đi lao động, du lịch, học tập từ Trung quốc trở về, những nơi có cửa khẩu, đường mòn, lối mở giáp ranh với Trung Quốc thực hiện các giải pháp thiết thực để phòng chống dịch bệnh.

Riêng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, giáo viên, nhân viên các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục vẫn tiến hành làm việc bình thường, dành thời gian từ nay đến hết ngày 9.2.2020 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: Lê Lâm