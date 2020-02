Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh và gặp mặt lãnh đạo chủ chốt các cơ quan khối Nội chính của tỉnh

BHG - Sáng 10.2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao đã đến thăm, làm việc với cán bộ, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, những tháng đầu năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các thành viên đoàn công tác TAND Tối cao; lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh…

Buổi làm việc của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại TAND tỉnh

Theo báo cáo của TAND tỉnh, tổng biên chế của TAND hai cấp của tỉnh hiện có 127/128 người, trong đó có 42 thẩm phán. TAND tỉnh có 3 tòa chuyên trách: Hình sự, Dân sự, Hành chính và 3 phòng giúp việc. Tòa cấp huyện không đủ điều kiện thành lập tòa chuyên trách nhưng phân công thẩm phán chuyên trách. Trong năm 2019 (tính từ 1.12.2018 – 30.11.2019), TAND hai cấp của tỉnh đã giải quyết 1.889/1994 vụ việc thụ lý, đạt 95%, tăng 11 vụ so với năm 2018. Trong đó, TAND tỉnh giải quyết 153/215 vụ việc thụ lý; TAND cấp huyện giải quyết 1.736/1779 vụ; tổng số án hình sự TAND hai cấp giải quyết 391/413 vụ; 1.448/1.516 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản; 1.006/1.448 vụ hòa giải thành công trong các vụ việc dân sự. Trong 2 tháng đầu năm 2020, TAND hai cấp đã giải quyết 178/870 vụ việc thụ lý, 692 vụ vẫn đang giải quyết còn trong hạn luật định. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2020, TAND tỉnh đã thực hiện kiểm tra án định kỳ của các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 với 620 hồ sơ; nhận và kiểm tra 218 bản án, quyết định của TAND cấp huyện; xét giảm án cho 8 phạm nhân trong đợt Tết Nguyên đá, xét tha tù trước thời hạn cho một phạm nhân; giải quyết 7/8 đơn thư; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo, cán bộ TAND hai cấp của tỉnh báo cáo thêm công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động lĩnh vực nội chính, hoạt động tư pháp, giải quyết các vụ án trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số vấn đề, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ TAND hai cấp của tỉnh, dù còn nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt cao. Đồng thời đề nghị TAND hai cấp của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử; luôn công tâm, khách quan, thấu tình đạt lý khi thụ lý, xét xử các vụ án; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả các bản án sau xét xử; tăng cường giới thiệu các điển hình tiên tiến của ngành nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc của Chánh án TAND Tối cao với TAND tỉnh.

Chánh án TAND Tối cao thông tin, TAND Tối cao đang xem xét nghiên cứu lại bộ máy TAND cấp huyện, tiến tới xây dựng TAND khu vực nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, phục vụ nhân dân, hoạt động của cán bộ, nhân viên TAND các cấp. Với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh và TAND hai cấp của tỉnh, Chánh án TAND Tối cao ghi nhận và sẽ nghiên cứu hỗ trợ phù hợp.

Trong chương trình làm việc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt khối Nội chính của tỉnh tại Công an tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Sùng Minh Sính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Chánh án TAND Tối cao Lá cờ đã được treo tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Phát biểu tại buổi gặt mặt, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin, hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta tương đối hoàn thiện, nhất là pháp luật về hoạt động tư pháp, đấu tranh, phòng chống các vi phạm pháp luật với khoảng 70 đạo luật liên quan. Đặc biệt Hiến pháp nước ta đã ghi nhận các nguyên tắc tư pháp tiến bộ trên thế giới từ đó có những đổi mới bao trùm trong hệ thống pháp luật; thực hiện tăng cường kiểm sát quyền lực; đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp ngày càng lớn mạnh, chất lượng các chức danh tư pháp ngày càng cao hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, lãnh đạo TAND tỉnh.

Chánh án TAND Tối cao cũng chia sẻ thông tin nhiều nội dung đổi mới trong hoạt động tố tụng giúp các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời nắm bắt, tìm hiểu, góp phần thực hiện tốt hoạt động tố tụng trên địa bàn Hà Giang. Đồng thời yêu cầu các cơ quan tố tụng phải tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật, luôn công tâm, trách nhiệm, bản lĩnh và phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động; Tỉnh ủy quan tâm xem xét sắp xếp, bố trí nhân sự các cơ quan tư pháp tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết 49 của T.Ư…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cơ quan khối Nội chính của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chánh án TAND Tối cao nhân chuyến thăm, gặp mặt.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh ta, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Tỉnh ủy và TAND tỉnh tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và cán bộ, nhân viên TAND hai cấp của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao tặng Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình lá cờ đã treo tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Thay mặt các cơ quan khối nội chính, Giám đốc Công an tỉnh Hầu Văn Lý đã trao tặng Chánh án TAND tối cao bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng cú. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính của tỉnh đã chụp ảnh lưu niệm với Chánh án TAND tối cao nhân chuyến thăm, gặp mặt.

Giám đốc Công an tỉnh Hầu Văn Lý tặng Chánh án TAND Tối cao bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

