Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh

BHG - Sáng 4.2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Kế hoạch tổ chức đại hội; dự thảo phương án nhân sự và cơ cấu đại biểu dự đại hội, nhân sự đoàn chủ tịch; dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn góp ý vào các nội dung báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh.

Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong quý II.2020. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đánh giá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo toàn diện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra với nhiều thành tựu to lớn, an ninh chính trị ổn định, góp phần trong sự tăng trưởng KT – XH của tỉnh, đời sống nhân dân và LLVT tỉnh ngày càng được cải thiện , QP – AN được củng cố và tăng cường.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Trần Đại Thắng báo cáo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp, khâu đột phá đề ra trong 5 năm tới; công tác nhân sự, báo cáo chính trị đại hội... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng, báo cáo chính trị cần bám vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Quân khu 2 và Đảng ủy Quân sự tỉnh; đặc biệt cần xác định chủ đề đại hội và có những đánh giá sâu các thành quả đạt được trong 5 năm qua như xây dựng, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; công tác phối hợp giữa 3 lực lượng; công tác thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng NTM, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở… có những số liệu minh chứng cụ thể.

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài cho rằng báo cáo chính trị cần đánh giá tổng quát tình hình quân sự địa phương trong bối cảnh thế giới, trong nước và quân khu. Công tác xây dựng Đảng cần thể hiện rõ nét trong báo cáo chính trị, và những kết quả đạt được cần toát lên vai trò lãnh đạo của Quân khu 2 và BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh được chọn làm đại hội điểm của Quân khu 2 nên cần làm tốt để các tỉnh rút kinh nghiệm, học tập; trong báo cáo chính trị của đại hội cần thể hiện rõ sự khác biệt của Hà Giang, tỉnh địa đầu Tổ quốc khác với các tỉnh khác trong Quân khu, căn cứ kết quả nhiệm kỳ trước để đưa ra phương hướng nhiệm kỳ tới sát điều kiện địa phương; xác định chủ đề đại hội gắn với công tác xây dựng Đảng và đảm bảo nhiệm vụ QP – AN. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương quan trọng nhất vẫn là giữ vững tình hình chính trị, đảm bảo QP – AN, tuy nhiên cũng cần tập trung trọng tâm, đột phá vào các nhiệm vụ như chú trọng chất lượng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; nỗ lực hoàn thành rà phá bom mìn, quy tập liệt sĩ; xây dựng khu vực phòng thủ, sở chỉ huy; phối hợp xây dựng đường tuần tra biên giới…

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị

Đối với phương án nhân sự nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với số lượng cơ cấu nhân sự đã xây dựng và số lượng đoàn chủ tịch. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh xin ý kiến Quân khu 2 về dự kiến nhân sự và tham mưu điều chỉnh một số chương trình, kịch bản đại hội phù hợp với dự kiến thời gian tổ chức.

Trước hội nghị, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến vào phương án giải thể Trường Quân sự tỉnh để sáp nhập với Trung đoàn 877.

Tin, ảnh: Duy Tuấn